Una de las imágenes más esperadas por los medios finalmente se hizo realidad, y llegó desde Japón. La cantante Katy Perry, de 41 años, y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, de 53, hicieron su primera aparición pública como pareja en un contexto oficial, disipando meses de rumores sobre su relación.

El encuentro tuvo lugar con Fumio Kishida, quien dirigió el Gobierno japonés entre 2021 y 2024, en un ambiente de cordialidad y formalidad. La reunión, más allá de su carácter institucional, se convirtió en un evento mediático por la inesperada presencia de Perry en un papel poco habitual para ella, el de acompañante en un acto diplomático de alto nivel.

Lejos de sus habituales atuendos coloridos y extravagantes de alfombra roja, la artista eligió un conjunto sobrio, con tonos chocolate, un suéter negro de cuello alto y botines de tacón medio. Su estilo minimalista, con un toque retro, generó comentarios sobre si la minifalda que llevaba era adecuada para la ocasión, despertando el interés de la prensa internacional.

La foto oficial, compartida por Kishida en sus redes sociales, mostró a la pareja junto al expolítico japonés y su esposa, Yuko Kishida, frente a un árbol de Navidad decorado con dorados y rojos. “El ex primer ministro canadiense Trudeau visitó Japón con su pareja, Katy Perry, y almorzamos juntos”, escribió Kishida, recordando además la cooperación bilateral promovida entre ambos países durante su mandato, especialmente el Plan de Acción Japón-Canadá.

Trudeau respondió con un mensaje lleno de cercanía y gratitud. “Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko”.

Finalmente, en redes sociales, la imagen se volvió viral rápidamente, generando reacciones que iban desde la sorpresa hasta la admiración, muchos usuarios celebraron la mezcla de elegancia y discreción con la que la pareja se mostró ante el mundo.

“Katy Perry haciendo diplomacia internacional. ¡No lo vi venir!”, “este lanzamiento sí que me ha dejado sin palabras” o “Icono global”, fueron algunos de los comentarios.