Se trata de Danny Ramírez, actor estadounidense con raíces colombianas y mexicanas, con una gran trayectoria en las pantallas. Ramírez ha construido una sólida carrera en cine y televisión, se encargó de presentar parte de la ceremonia.

Ha participado en producciones reconocidas como Capitán América: Un nuevo mundo, donde dio vida a Joaquín Torres, el personaje que se convierte en el nuevo Falcon del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tambien en The Last of Us de HBO, interpretando a un soldado marcado por el trauma y la brutalidad de la guerra y Black Mirror de Netflix, donde apareció como paparazzi en un capítulo que gira hacia lo sobrenatural.

El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, países que compartirán la organización. Para Ramírez, nacido en Estados Unidos pero con ascendencia colombiana y mexicana, participar en esta ceremonia también significó un momento de conexión cultural.

“Es una oportunidad para unir mis raíces y mi amor por el fútbol”, ha expresado el actor en distintas entrevistas. Se conoce que su padre es de Medellín y su madre de México.