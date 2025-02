La última entrega de ‘Capitán América’ de Marvel, se estrenó el pasado 13 de febrero de 2025, con Sam Wilson como protagonista.

Pero lo más interesante de todo es que lo acompañará en la cinta un aprendiz llamado Joaquín Torres, interpretado por Danny Ramírez, quien tiene descendencia colombiana.

Ramírez que ahora pertenece al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tiene raíces latinas, pues aunque nació en Miami, EEUU, su padre es colombiano y su madre mexicana.

En una entrevista con Mateo Ramírez, reconocido host en TikTok, Danny reveló que gran parte de su familia vive en Medellín, y, por ende, también se volvió hincha del Atlético Nacional.

Tanto así que confesó que pensó en ponerse la camiseta para la entrevista. “Mi familia es de Medellín. No he ido mucho, pero tengo que regresar. Es un orgullo porque sé qué significa para mi carrera, obviamente, para mí es muy especial, pero el impacto que he visto”.

“Hasta mi tío me mandó un mensaje que me vio en El Hormiguero - famoso programa de España- que toda la familia puso el show y ahí estaba, que orgullo y no sé qué. Si hubiera sabido que darían ese show en Colombia, me hubiera puesto la camiseta de Atlético Nacional, pero no, igual es un orgullo gigante”, dijo Ramírez.

Joaquín Torres el personaje de Danny podría ser el próximo ‘Falcón’ del UCM. En la película se ve apoyando al ‘Capitán América’ en un conflicto causado por el nuevo presidente de los Estados Unidos, el general Ross.