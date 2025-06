Chiaki Kuriyama tenía apenas 18 años cuando Quentin Tarantino la eligió para interpretar a Gogo Yubari en Kill Bill: Vol. 1 (2003). El director estadounidense había quedado impresionado por su actuación en Battle Royale (2000) y consideró que era perfecta para encarnar a la letal estudiante japonesa. Lo que siguió fue una interpretación que marcaría un antes y después en el cine de acción internacional.

El personaje de Gogo, con su uniforme escolar, mirada asesina y su característica bola con cadena, se convirtió en uno de los más memorables del universo cinematográfico de Tarantino. Para lograr esta actuación, Kuriyama se sometió a tres meses de entrenamiento intensivo de combate. “Comenzamos con lo básico: patadas y puñetazos, luego trabajamos con armas... una vez golpeé a Quentin en la cabeza con mi bola con cadena”, recordó la actriz años después. Su dedicación fue reconocida cuando ganó el premio a la Mejor Pelea en los MTV Movie Awards de 2004.

Le recomendamos: Westcol criticó la cantidad de dinero que le dan al ganador de ‘La casa de los famosos’: “Voy allá y salgo en pérdidas”

Sin embargo, tras alcanzar la fama internacional, Kuriyama tomó la decisión de regresar a Japón en lugar de continuar una carrera en Hollywood. La barrera del idioma fue uno de los factores determinantes en esta elección. “Siento que debo ganarme el reconocimiento en Japón, de parte de mis compatriotas, antes de trabajar en el extranjero”, explicó la actriz.

A lo largo de más de dos décadas, Kuriyama ha participado en más de 80 producciones audiovisuales en su país natal. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Azumi 2: Death or Love, The Great Yokai War, la serie 24 Japan y más recientemente Fullmetal Alchemist: The Final Alchemy (2022), donde interpretó a Olivier Mira Armstrong.

La versatilidad de Kuriyama se extendió más allá de la actuación cuando en 2010 decidió incursionar en la música. “Sentía que ya no había nuevos papeles para mí como actriz... alguien me sugirió cantar. Siempre me ha encantado la música, y fue una oportunidad para hacer algo completamente nuevo”, confesó. Su sencillo debut “Ryūsei no Namida” fue seleccionado como tema de cierre del anime Mobile Suit Gundam Unicorn, y en 2011 lanzó su álbum Circus, colaborando con reconocidos artistas japoneses.

Paralelamente, Kuriyama se ha consolidado como modelo y figura de estilo en Japón. Desde su infancia ha sido imagen de diversas campañas publicitarias y continúa siendo una referencia en el mundo de la moda japonesa. Además, se ha involucrado activamente en causas sociales, particularmente en la defensa de los derechos de los animales.

Le sugerimos leer: Altafulla confesó cómo ha tomado el rol de ser padrastro de los hijos de Karina García: “Está fuerte”

A sus 40 años, Chiaki Kuriyama protagoniza series como CSI: Crime Scene Talks (Iryu Sosa en su idioma original) y Ōoku, consolidándose como una de las actrices más respetadas y versátiles de Japón. Han pasado 22 años desde que cautivó al mundo como Gogo Yubari, pero ese icónico personaje resultó ser solo el punto de partida de una trayectoria artística que continúa evolucionando y sorprendiendo.