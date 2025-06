Lo que comenzó como una historia de amor en un reality ha empezado a tomar forma en la vida real.

¿Quién era Enrique Segoviano? Este director de ‘El Chavo del 8’ tuvo una relación con Florinda Meza

Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños: ¿Cómo fue su historia con ‘Chespirito’?

El curioso regalo que piden Lucho Díaz y Gera Ponce a los invitados a su boda

El barranquillero Andrés Altafulla, ganador de La casa de los famosos Colombia, vivió un momento crucial tras reencontrarse con Karina García y conocer a sus hijos, Isabella y Valentino, en Medellín.

En una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, el cantante compartió detalles íntimos del encuentro y su experiencia al comenzar a convivir con los hijos de la modelo paisa.

RCN Imagen de Altafulla y Karina dentro del programa.

En medio de bromas y comentarios sinceros, Karina le lanzó una pregunta directa: “¿Estás preparado para ser padrastro?”. A lo que él le respondió: “Nadie se siente preparado, pero me estoy preparando. Nunca había vivido esto. Está fuerte, porque los dos están en edades complicadas”.

Durante el en vivo, Andrés describió a Valentino como “travieso” y a Isabella como una adolescente que ya quiere salir por las noches, lo que desató reacciones entre sus seguidores. En una escena divertida que ya circula por redes sociales, se ve cómo el artista intenta poner límites a Valentino, que estaba inquieto en la noche.

Instagram altafulla Altafulla con el hijo de Karina García.

“No joda, papi. El tetero y te acuestas, me haces el favor”, dijo en tono firme pero cómico. Karina no dudó en corregirlo entre risas: “Amor, él ya no toma tetero… y tampoco tiene pañal”.

“No señor, Play no. Ya son las 8:30, aquí vamos a tener horarios. De ahora en adelante, la vaina es mano dura con Valentino”, comentó. Sin embargo, Altafulla cargó al pequeño en sus hombros y se tomaron una foto.

Valentina Taguado, participante de ‘Masterchef celebrity’, contó cómo es trabajar con Claudia Bahamón

“Él está haciendo muy bien su papel. Le luce tanto… mi amor, te ves hermoso”, escribió García en sus redes sociales.