Las declaraciones del streamer Westcol sobre el premio de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ han generado una polémica en redes sociales. Luis Villa, nombre real del creador de contenido, calificó como “muy poco” los 400 millones de pesos que obtuvo Altafulla tras su victoria en la segunda temporada del reality.

Durante una transmisión en vivo desde su cuenta de Kick, el influencer paisa no ocultó su desprecio por la cifra del premio. “¿Qué es eso, brother? Yo con eso le cambio las llantas a mi carro. ¿Cómo voy a irme a estar cuatro meses por cuatrocientos millones de pesos? Yo voy allá y salgo en pérdidas”, expresó de manera contundente.

Condiciones para participar

El streamer reveló que estaría dispuesto a formar parte del programa bajo ciertas condiciones económicas que considera más acordes a su estatus. “Si a mí me ofrecen el billete que yo gano, yo voy... La cosa es que nunca han llegado a ese nivel”, declaró Villa, sugiriendo que sus ingresos mensuales superan considerablemente el premio del reality.

Westcol justificó su postura argumentando que el esfuerzo requerido en el programa no se corresponde con la recompensa ofrecida. “El premio está muy por debajo de mis expectativas cuando sé que mi dignidad estará en juego”, añadió el creador de contenido, quien aseguró que no hace estos comentarios por presunción, sino por una evaluación práctica de costos y beneficios.

“Son solo como 80.000 dólares y no es porque uno no quiera, pero no voy a perder mi dignidad así. A mí me tienen que pagar el doble de lo que yo gano normalmente al mes, que ahí es cuando se les complica a los canales”, concluyó el streamer.

Las declaraciones de Westcol provocaron una avalancha de comentarios encontrados en las plataformas digitales. Mientras algunos usuarios criticaron su actitud con frases como “Westcol es tan agrandado” y “Los famosos de antes eran mejores personas”, otros respaldaron su posición: “Es que tiene razón... Para un famoso es muy poquita plata”.

La controversia se intensificó con comentarios que cuestionan la desconexión entre las declaraciones del streamer y la realidad económica del ciudadano promedio: “Imagina si este ser dice que por 4 meses 400 millones de pesos es una miseria qué se puede esperar del ciudadano de a pie”.

Cabe destacar que el monto efectivo que recibió Altafulla fue inferior al anunciado públicamente. Debido a la retención del impuestos por ganancia ocasional, que corresponde al 20% según la legislación colombiana, el cantante barranquillero obtuvo finalmente 320 millones de pesos, tras el descuento de 80 millones por conceptos tributarios.

Esta reducción fiscal, sumada a la obligación de declarar renta sobre el monto recibido, representa un aspecto adicional que los participantes deben considerar al evaluar la verdadera dimensión económica del premio.

Los finalistas del programa también recibieron pagos semanales acordados previamente con la producción, aunque estos montos no fueron revelados públicamente.