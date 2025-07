Luego de 10 meses y 22 días Jermein Zidane Peña volvió a las canchas con Junior. En su regreso se le vio como si nunca hubiese sufrido la fuerte lesión de ligamentos y por eso muchos hinchas lo consideran un refuerzo más para este semestre.

Pero el zaguero samario toma con calma su retorno. No oculta su felicidad por haber vuelto a hacer lo que más lo apasiona, pero sabe que esto es solo el comienzo de un nuevo debut que ha tenido en su vida como futbolista.

Ya más tranquilo y dejando la emoción a un lado, el defensor habló largo y tendido en el programa ‘En La Jugada de EL HERALDO’ y contó, entre otros temas, que ahora veremos una nueva versión de él en el campo de juego.

¿Cómo tomó esa reaparición con el Junior después de tanto tiempo, todo ese proceso, y verse ahí ante el público del Deportivo Cali?

Lo tomé de la mejor manera. Primero que todo, darle gracias a Dios por permitirme otra vez estar haciendo lo que más me gusta, que es jugar fútbol. Estaba muy alegre, muy contento por todo lo que se vivió ese día. La verdad, fue como si estuviera debutando otra vez en el fútbol profesional.

En la pretemporada se notaba que Alfredo Arias confiaba en usted. ¿Cómo fue ese momento en el que le dijeron que sería titular?

Desde el día uno que regresé, comencé a entrenar pensando: ‘yo tengo que ser titular sí o sí’. Una semana antes del partido empezaron los trabajos, y aún no se sabía quién iba a ser titular. Yo pensaba que me iban a meter 15 minutos, que iba al banco. Pero cuando me dieron la sorpresa de que iba de titular, me sentí muy feliz, muy contento, la verdad.

Una de las imágenes más conmovedoras fue cuando se le llenaron los ojos de lágrimas durante el himno. ¿Qué pasó en ese momento?

Ese instante me marcó mucho. Fueron 10 meses y 22 días fuera del campo, eso a cualquiera lo marca. Fue como si volviera a debutar. Yo sé que en la cancha tengo otra cara, pero ese momento fue muy humano y emotivo para mí.

Su papá decía que usted tiene que mejorar en el juego aéreo. ¿Eso es cierto? ¿Usted es mejor que él?

Sí, soy mejor que él (risas). Lo hablamos mucho. Me lesioné y aproveché ese tiempo para trabajar en eso. Con la ayuda del médico Gerónimo (Angarita), lo fui resolviendo de la mejor manera.

Cambió su número de camiseta al 98, ¿Qué significa?

Tiene un significado muy lindo, relacionado con Dios, con grandeza, liderazgo. Es algo muy personal, tiene mucho valor espiritual para mí.

Al inicio de la pretemporada dijo que era un nuevo Jermain. ¿Qué cambió?

No voy a cambiar mi estilo de juego dentro del campo, pero sí muchas cosas fuera de él. Antes era muy explosivo, prepotnte, grosero, todo eso. Ahora quiero cambiar esas actitudes porque si uno quiere llegar a la élite del fútbol, tiene que cambiar. Hay niños que me ven como ejemplo, y hay que dar una buena imagen.

Si el nuevo Jermain se encuentra con Bryan León, ¿Ya no le dice nada?

No. De hecho en el último partido el delantero del Cali me metió un codazo en una jugada aérea. Me acerqué y le dije: ‘no tienes por qué hacer eso, eres buen jugador, hay que jugar sano’.

¿Qué hay de nuevo futbolísticamente en Jermain Zidane?

Ahora tengo más calma para salir jugando. Ya no pienso en rechazar el balón, pienso en construir juego. Y con un técnico como Arias, que da libertad para jugar, eso se potencia.

¿Qué le decían sus compañeros antes de entrar al campo? ¿Cómo se sintió jugando al lado de alguien como Javier Báez?

El que más me habló fue el profe Juan Manuel López. Ya lo conocía de cuando yo era capitán en Unión Magdalena. Fue un gesto muy lindo. Con Javier Báez me sentí muy bien, es un jugador con mucha experiencia.

Junior tiene cinco defensas centrales. ¿Cómo ve esa competencia?

Es una bendición de Dios. La competencia es sana, hay unión y familia, eso es lo más importante.

¿Qué le ha parecido el arquero Silveira?

Muy bien. He compartido mucho con él. Es un arquero de mando, serio, muy profesional.

¿Ya no celebra los planchazos como antes?

No, ya eso pasó. Uno madura. Me puse a pensar que hay muchos niños viéndonos. Hay que dar buen ejemplo.

Vimos camisetas enmarcadas en su casa. ¿Qué representan?

La que está colgada es la de mi presentación con Junior, y también la de cuando salimos campeones. Ese cuadro tiene todo el equipo completo.

¿Qué significa el nombre Zidane en su camiseta?

Es un homenaje a mi abuelo paterno, que vivía en Holanda. Él veía mucho a Jermain Defoe y también admiraba a Zidane. Lo hice en su honor.

¿Y ese nuevo look?

Me quité el pelo largo antes de volver a jugar. Quería cambiar todo, verme diferente.

¿Cómo ha sido su relación con el profesor Alfredo Arias?

Excelente. Siempre quise estar en un equipo dirigido por él. Vive el fútbol intensamente, da buenos consejos, es una excelente persona.

¿Qué pasó con los rumores de su regreso a Unión Magdalena?

En un momento se habló bastante, hasta me lo informaron, pero no quería irme. Aquí en Barranquilla me siento muy feliz, valoran mi trabajo, me respetan. El nuevo vínculo por un año.

¿Ha tenido acercamientos del fútbol internacional?

Sí, antes de mi lesión hubo muchos. Estaban esperando que volviera a jugar. Ahora que ya volví, vamos a ver qué pasa de aquí a diciembre.

¿Alguna pista? ¿Brasil?

(Risas) Por ahí, mitad del charco. Hay dos ligas importantes interesadas.

¿Qué le dijo Teófilo Gutiérrez antes del partido?

Tenemos una relación muy linda. Me aconseja mucho. Me dijo que tomara las cosas con calma, que yo sabía jugar. Es un referente.

¿Cómo ha sido la amistad con Teófilo Gutiérrez?

Muy cercana. Incluso su papá me decía desde hace tiempo que yo tenía que jugar en Junior. Eso fortaleció mucho nuestra relación.

En el primer partido recibió una amarilla por una entrada fuerte, pero pareció más por fama que por la jugada. ¿Lo siente así?

Sí, fue más por fama. Si ven la repetición, él me pega a mí. Pero bueno, eso se va cambiando con el tiempo.

¿Qué piensa del bajo número de abonos vendidos?

La gente aún está tocada por el torneo pasado. Pero estoy seguro de que, con el ambiente que se está viviendo, van a volver al estadio. Siento ambiente de campeón otra vez.

¿Qué sienten en el camerino tras el primer partido?

Confianza total. Pero sabemos que si no ganamos en Rionegro, lo de Cali no sirve. Hay que mantener el nivel.

¿Un mensaje para el hincha del Junior?

Que se motiven. Ya están viendo el equipo jugar bien, como les gusta. Que se abonen y nos apoyen porque vamos a salir campeones.