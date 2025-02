Las competencias dentro de ‘La casa de los famosos’ han elevado su nivel de exigencia, poniendo a prueba la resistencia de los participantes en cada reto. En una de las más recientes pruebas, Norma Nivia sufrió una caída que terminó en una fractura de muñeca, lo que la obligó a someterse a un procedimiento quirúrgico.

(Le puede interesar: Manuel Turizo, el nuevo eliminado de ‘Yo me llamo’: “Amparo Grisales, te saliste con la tuya”)

El accidente ocurrió durante una prueba de beneficio y castigo en la que los concursantes debían desplazarse mientras estaban sujetos por ligas.

En medio del desafío, Nivia cayó y se lesionó la muñeca, sufriendo fracturas en el radio y el cúbito. A pesar del dolor, la actriz continuó con un cabestrillo, pero la producción determinó que debía recibir atención médica especializada.

(Vea aquí: Video: Tito Puccetti quiso imitar una jugada de Francisco Chaverra, pero terminó en el piso)

La cirugía se realizó el pasado 17 de febrero, en la que le fueron colocados tornillos para estabilizar los huesos afectados. Tras el procedimiento, Nivia regresó a la casa con su brazo vendado y aseguró a sus compañeros que su recuperación avanzaba sin complicaciones. “Todo salió superbién, perfecto, la cirugía superbién, me siento muy bien”, comentó a su regreso.

Aunque estuvo fuera del programa por unas horas, la actriz aclaró que se mantuvo aislada y sin contacto con el exterior. Además, enfatizó que continuará en la competencia sin inconvenientes. “El médico dice que puedo seguir y de aquí no me sacan”, expresó con determinación.

(Lea también: Ella es Daniela Gaviria, conocida como ‘La agente de tránsito más hermosa’ que sufre de extraña enfermedad)

El incidente la dejó fuera de la prueba de liderazgo, pero no afectó su ánimo ni su disposición para seguir en el reality. Incluso, al reencontrarse con sus compañeros, mencionó que los había extrañado y que estaba lista para retomar la dinámica del juego.

“No sé si me enloquecí, pero me hicieron una falta, yo ya me quería venir para acá y encerrarme”, concluyó Nivia.