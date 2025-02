El imitador del cantante Manuel Turizo en el programa ‘Yo me llamo’ fue eliminado durante la emisión de este lunes 17 de febrero. Su interpretación de la canción ‘Vagabundo’, que cuenta con la colaboración con Beéle y Sebastián Yatra, no fue suficiente para convencer a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Tras su aparición en el ‘Templo de la imitación’, Manuel Turizo recibió varios comentarios negativos por parte de los jurados.

Para la presentadora y modelo Amparo Grisales, el imitador estuvo muy desafinado.

“Hay cosas buenas como el color de la voz, que ya estás cogiendo y es más parecida al color de Manuel, pero estás muy desafinado, y cuando estás con los graves no puedes apoyarlos, entonces te vas al pozo y luego en el chanteo, me parece que no es tan rapeado. Estuviste demasiado desafinado, te falta apoyo y te falta aire. Él es más seductor y más sexy”, expresó Amparo Grisales.

A este comentario se sumó el del cantante Rey Ruiz, quien aseguró que solo sus movimientos se parecían a los realizados por el artista original.

“Tus movimientos se parecen a los de Manuel Turizo, pero la canción no, de ahí para allá, no sé qué decirte”, comentó.

Por último, el argentino Cesar Escola le indicó que era necesario preparar la respiración.

“Para canciones como estas, hay que prepararse en la respiración y en el apoyo para que no te encontremos ningún defecto que pueda poner en riesgo tu permanencia en el concurso”, dijo.

Tras darse a conocer la decisión de los jurados, el imitador agradeció por tener la oportunidad de estar en el programa.

“Bueno, realmente estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de estar acá en Colombia, haberme ganado el corazón de todos ustedes, no los voy a olvidar. Muchas gracias a los jurados y sobre todo, muchas gracias a Manuel Turizo”, expresó.

Sin embargo, la decisión de los jurados generó cuestionamientos entre los seguidores del imitador de Manuel Turizo, pues consideraron que presentación fue mucho mejor que la de otros participantes.

“Que falta de respeto, Jessi cantó como media canción nomas”; “Entonces sí se llama thalia y sí se llama KG y sí se llama eduin Caz. Pero a él lo sacan? Vea pues.”; “Eres muy bueno. Si te llamas Manuel Turuzoy”; “Amparo nunca lo quiso”; “En este programa lamentablemente sale quien le cae mal a Amparo, que decepción”; “Excelente, una lástima que te hayan eliminado nuevamente los jurados no acertaron”; “Sigue trabajando, merecías estar ahí, peores están en competencia que locura ese jurado”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.