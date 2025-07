La música tiene ese poder único de acortar distancias y tender puentes entre continentes para que el mundo cante al unísono por una buena causa. Si bien hoy todo lo anterior está a un solo clic, hace cuatro décadas, resultaba casi que una utopía lograr tal conexión.

Para entenderlo mejor hay que remontarnos al 13 de julio de 1985, cuando el evento ‘Live Aid’ reunió a las mayores estrellas del rock en un megaconcierto simultáneo en dos continentes con el objetivo de recaudar dinero para frenar la hambruna en Etiopía.

Desde el estadio de Wembley, en Londres (Reino Unido), hasta el John F. Kennedy, de Filadelfia (Estados Unidos), un elenco de estrellas como Freddie Mercury, líder de la banda Queen, David Bowie o Madonna, entre otros, unieron sus voces en un evento que se estima que vio el 40 % de la población mundial y que llevó por nombre ‘Live Aid’ (Ayuda en vivo).

Todo comenzó meses antes, con un documental y un villancico. El cantante irlandés Bob Geldof, de la banda The Boomtown Rats, quedó impactado tras ver un reportaje en la BBC sobre la hambruna en Etiopía y decidió impulsar una solución al problema a través de la música junto al músico escocés Midge Ure, de Ultrabox.

Ambos artistas decidieron componer Do They Know It’s Christmas? (¿Saben que es Navidad?), con el objetivo de recaudar fondos para Etiopía y, bajo el nombre de ‘Band Aid’ reunieron en un mismo estudio de Londres a talentos como George Michael, Sting o Boy George, que voló expresamente desde Nueva York, para grabar el tema.

Un himno global

El villancico fue un éxito instantáneo: llegó al número 1 en las listas de éxitos en la Navidad de 1984, se convirtió en el sencillo de más rápida venta hasta el momento en el Reino Unido y logró recaudar más de 1 millón de libras (1,1 millones de euros) en la primera semana.

Geldof prometió que cada centavo iría destinado a luchar contra la hambruna e incluso convenció a la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, para que donase lo recaudado del IVA de la canción a la causa.

El éxito de ‘Band Aid’ inspiró al músico estadounidense Harry Belafonte a replicar la iniciativa en Estados Unidos en enero de 1985, esta vez bajo el nombre de ‘USA for Africa’ y con una mayoría de voces de artistas afroamericanos, algo de lo que, a su juicio, carecía la formación británica.

Tomada de Facebook Live Aid Vibrante e inolvidable fue la actuación de Freddy Mercury, líder de la banda Queen.

Así nació We Are The World, el himno global escrito por Lionel Ritchie y Michael Jackson y cantado por más de 45 estrellas musicales, que, cuatro décadas después, es uno de los sencillos más vendidos de la historia de la música.

También aumentó la obstinación de Geldof por escalar su campaña benéfica hasta niveles que parecían inalcanzables, con un maratón de música en vivo entre dos continentes y con un cartel compuesto por los grandes nombres del pop y del rock de la época: el Live Aid.

De Londres a Filadelfia

A las 12 del mediodía en Londres, 7 de la mañana en Filadelfia, Wembley arrancó 16 horas de música en directo, presididas por los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana, con el himno del Reino Unido y el Rockin’ All Over The World de la banda Status Quo.

Tomada de Facebook Live Aid Madonna fue una de las artistas que se sumó desde Filadelfia.

Al escenario londinense se subieron, entre otros, David Bowie, Sting, U2, The Who o Elton John, y sus tablas experimentaron una de las actuaciones más icónicas de Freddie Mercury al frente de ‘Queen’, así como los fallos del micrófono del exbeatle Paul McCartney durante su Let It Be.

En el coliseo estadounidense actuaron artistas como Madonna, Joan Baez, Led Zeppelin; y se vivieron colaboraciones memorables como la de Mick Jagger con Tina Turner; o la de Bob Dylan con otros dos de los Rolling Stones, antes de poner el broche de oro conjunto con We Are The World.