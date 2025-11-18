La Real Casa de la Moneda británica (Royal Mint) anunció este martes el lanzamiento de una moneda conmemorativa del cantante Freddie Mercury, con motivo del 40 aniversario de su icónica actuación en el concierto de Live Aid en 1985 y del lanzamiento de su primer álbum de estudio en solitario.

La moneda de colección muestra a Mercury en el centro del escenario, ataviado con la chaqueta amarilla que llevó en el concierto del estadio de Wembley, mirando hacia arriba y con el micrófono en la mano.

La hermana de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, visitó la sede de la Real Casa de la Moneda y fue la encargada de acuñar el primero de los ejemplares, en un momento que calificó como “emotivo y de gran orgullo”, según recoge Royal Mint en un comunicado.

“Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera y de saber que su familia formó parte de la materialización de este tributo”, comentó.

La Real Casa de la Moneda también donará una versión especial en oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, la organización benéfica contra el sida fundada en su memoria, que subastará el ejemplar único en los próximos meses para recaudar dinero para la causa.

Mercury es el último artista en unirse a la serie de monedas conmemorativas ‘Leyendas de la Música’ de la Royal Mint, siguiendo los pasos de David Bowie, George Michael o Paul McCartney, que fueron homenajeados con anterioridad.

La directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint, Rebecca Morgan, aseguró en la nota que la pieza captura la “energía eléctrica” de Mercury y celebra a “un verdadero icono cuya influencia continúa inspirando generaciones”.

“El nivel de detalle de este diseño, desde su firma hasta el pentagrama musical representando su increíble rango vocal, la convierte en una de nuestras piezas conmemorativas más especiales”, agregó.

La colección numismática dedicada a Mercury está disponible a la venta desde este martes en la página de la Real Casa de la Moneda, con precios que oscilan entre las 18,50 libras (unos 21 euros) de una moneda brillante sin circular y las 9.350 libras (más de 10.600 euros) en el caso de la versión limitada de 2 onzas de oro fino.