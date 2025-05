El actor de televisión, cine y teatro Jimmy Vásquez, reconocido por su participación en producciones como ‘Dulce Amor’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘Escobar: el patrón del mal’ y ‘La nocturna’, entre otras, cuestionó a sus colegas Fernando ‘el Flaco’ Solórzano y Norma Nivia por participar en el reality de convivencia ‘La casa de los famosos Colombia’ de ‘RCN’.

Instagram @normaniviag Norma Nivia, actriz colombiana.

Vásquez fue invitado al programa ‘El klub’, de la emisora ‘La Kalle’, y en este espacio dio a conocer su opinión sobre este tipo de formatos, recordando la única vez que él participó en un reality, en el año 2015, llevándose el premio mayor.

“Yo hice un reality en mi vida, que se llama ‘Tu cara me suena’. Y por fortuna me lo gané y nunca más. Nunca más vuelvo a hacer un reality (...) No, pero ni por nada, ya me acabaron de ofrecer todo el billete del mundo y no (...) yo creo que llego y a la semana me sacan”, dijo el actor en el programa.

En ese sentido, Jimmy Vásquez se refirió a Solórzano y a Nivia, criticando su decisión de aceptar el ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia’, pues para él exponerse en televisión y redes sociales de esa manera es como “vender las nalgas y las pelotas”.

“No sé de Norma Nivia, pero por lo menos Fernando es un monstruo de actor, o sea, Fernando, de verdad, es de los animales que tiene este país para este oficio, es un señor actor, un tipo con un bagaje, un conocimiento, un recorrido, y ahora yo lo entiendo, porque claro, él estaba en ese proceso de montar su escuela, de toda la vaina y quería finalmente… y también es respetable. El man dijo: ‘A mí esto me importa un zapato y esto es efímero’, y le ofrecieron mucho, mucho billete, porque yo sé que le ofrecieron muy buen billete”, sostuvo.

Instagram: @flacosolorzano

Fernando ‘el Flaco’ Solórzano, quien fue el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos’, respondió a las críticas de Vásquez en una entrevista con ‘Semana’, sugiriendo que no hay mucha diferencia entre el trabajo en telenovelas y en un reality.

“Digamos que cuando yo tomé la decisión de entrar, toda la gente del medio dice: ‘¿Usted qué se va a meter allá? Ay, es que está loco, ¿qué?’ Y yo, con todo el respeto de los actores, con todo el respeto de los canales, con todo el respeto de los libretistas, con todo el respeto de los directores, les pregunto: ¿cuál es la diferencia entre una telenovela y este reality? Si ellos la tienen clara, que me lo digan, pero hacemos exactamente lo mismo”, aseveró.