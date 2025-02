La cantante de música vallenata Ana del Castillo se ha ganado el corazón de sus seguidores por su particular forma de ser tan espontánea.

El pasado fin de semana se hizo viral en redes sociales por la entrevista que le hicieron en el podcast ‘Desnúdate con Eva Rey’, en el cual en una dinámica de preguntas y respuestas rápidas confesó algunos “secretos”.

La periodista española Eva Rey le preguntó a la artista de 25 años que a quién prefería de jugador de fútbol colombiano, si a James Rodríguez o a Falcao García

A lo que ella respondió de forma jocosa: “A James, porque gaguea con amor. Nos hemos hablado en Instagram. Él quiere una parranda vallenata mía, para que yo cante en una fiesta privada. Es amigo de Wilfran Castillo, hay conexiones, ahí entonces vamos a parrandear cuando él venga”.

“Él me lo prometió. No me puede quedar mal James Rodríguez, ya sabes que aquí estoy lista para cumplirte el deseo”, señaló la cantante.

Asimismo, Eva Rey de una vez le dijo que tenía que invitarla para que ella pudiera entrevistar al capitán de la selección Colombia. “Parrandeamos y lo entrevistamos las dos, ebrias con vino”, le manifestó Ana.

¿Cómo le va a James Rodríguez la Liga MX?

El cucuteño que juega con León, ya suma seis partidos jugados, un gol y cuatro asistencias. Asimismo, el equipo tiene 19 puntos de 21 posibles, con seis victorias, apenas un empate y James es artífice de ese gran momento.