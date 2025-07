Una joven alemana que documenta su día a día en Colombia compartió su experiencia al recorrer varios supermercados locales, evidenciando notables contrastes con las costumbres de su país natal.

Durante su visita, la creadora de contenido quedó sorprendida por la forma en que se comercializan algunos productos básicos, como el agua y la leche en bolsas plásticas, un formato prácticamente inexistente en Alemania, donde predominan envases de vidrio o cartón reciclable.

Además, destacó positivamente que los supermercados colombianos permanecen abiertos todos los días de la semana, a diferencia de Alemania, donde la mayoría de comercios cierran los domingos.

YouTube Se llama la alemana colombiana

“Lo más chévere es que está abierto todos los días de la semana. En Alemania, un domingo no consigues nada […]. Lo más raro para mí es que hay mucho plástico. Todo está en botella de plástico, casi no hay vidrio. Lo más raro es el agua en bolsas, eso no existe en Alemania. También se consigue en bolsa la lecha, la avena. En Alemania la mayoría de las bebidas vienen en cajas reciclables. La mayoría en vidrio”, dijo.

Otro aspecto que le resultó curioso fue la abundancia de ciertos productos, especialmente aceites y arroces, en presentaciones voluminosas que superan las ofertas habituales de los supermercados germanos.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, la joven notó una oferta limitada de cerveza en comparación con su país, donde es una de las bebidas más consumidas, y observó precios elevados en el vino. Sin embargo, le llamó la atención la fuerte presencia de aguardiente, bebida tradicional colombiana, y la disponibilidad de un licor alemán popular.

“Hay cerveza, pero no hay mucha. En Alemania tomamos mucha cerveza. El vino acá es bastante caro, en Alemania es superbarato. Consigues un buen vino en dos euros. Hay muchos licores, obviamente, más que todo hay aguardientico, lo que más les gusta a los colombianos. Encontré un licor alemán, que es el más famoso”, indicó.

YouTube La turista alemana quedó impresionada con la leche en bolsa

Un detalle que no pasó desapercibido fue la costumbre de los supermercados colombianos de emitir constantes anuncios a través de altavoces, algo que aseguró no es frecuente en su país y que relacionó con una mayor preferencia alemana por los entornos silenciosos.

La experiencia también incluyó un momento incómodo, cuando personal de seguridad le prohibió seguir grabando en el interior del establecimiento, situación que calificó como extraña pero que tomó con humor.

“Como cosa chistosa, me echaron del supermercado. Yo sabía que eso iba a pasar porque acá en algunos supermercados tienen reglas muy pailas, pero vamos a ir a otro”, señaló.

Desciribió que le gustó la amplia variedad de frutas frescas, la oferta de alimentos como arroz, fríjoles y atún, y la gran cantidad de dulces típicos, incluyendo panelitas, arequipe, Chocoramo y gomitas.

“En Colombia se consigue de todo, hay supermercados para cualquier presupuesto. No me hace falta nada aquí, y cuando estoy en Alemania, a veces extraño más a Colombia que a mi propio país”, ultimó.