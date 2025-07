A sus 27 años, un creador de contenido colombiano conocido en redes como ‘Alejo Viajero’ logró obtener su visa para viajar a Estados Unidos sin acudir a agencias intermediarias.

Su experiencia, compartida en un video de TikTok, ha sido vista por miles de usuarios que buscan orientación sobre este trámite.

Alejo contó paso a paso cómo fue su proceso, desde sacar la cita por su cuenta en 2023, hasta los detalles de su entrevista en el consulado. Aclaró que nunca pagó una agencia, aunque reconoció que muchas personas lo hacen para acortar tiempos.

“Yo mismo pedí mi cita hace dos años. No tuve que pagarle a nadie por eso”, explicó. Sí hizo, sin embargo, una inversión previa a la entrevista, pues contrató una asesoría personalizada por $100.000 COP (unos 24 USD), en la que un experto revisó su formulario, actualizó información y corrigió detalles.

“Esa hora de revisión me dio confianza. Me fui con todo claro y actualizado”, señaló. Alejo reveló que la entrevista fue breve y directa. “Dura como cinco minutos. Llevé una carpeta con documentos, pero no me pidieron nada”, contó.

Alejo respondió con sinceridad, pues dijo que viajaría a Nueva York por 15 días, que trabaja creando contenido para redes sociales y que sus padres no tienen visa. También confirmó que ha salido del país por su trabajo como creador de contenido de viajes.

El funcionario consular le recordó una regla importante que no podía trabajar en Estados Unidos durante su estadía. “Yo les dije que eso lo tenía claro”. Finalmente, le entregaron el documento que confirma la aprobación de su visa.

Las preguntas que le hicieron al hombre para obtener la visa americana

¿Cuál es su ocupación?

¿Por qué quiere viajar a Estados Unidos?

¿Cuánto tiempo planea quedarse?

¿Qué ciudades visitará?

¿Dónde se hospedará?

¿Sus padres tienen visa?

Los 5 consejos clave de Alejo Viajero