En la dinámica ‘La línea de la vida’, conducida por la presentadora Carla Giraldo, los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ suelen mostrar su lado más vulnerable, pues cuentan los momentos que han marcado su historia en todas las facetas.

Este fin de semana fue el turno de la creadora de contenido Cindy Ávila, más conocida en redes sociales como La Toxi Costeña, cuya historia de vida conmovió hasta las lágrimas a la presentadora Carla Giraldo.

La Toxi Costeña, nacida en Sincelejo (Sucre) y también conocida por su canción a ritmo de champeta ‘Macta Llega’, dijo que la figura más importante que tuvo durante la niñez fue su abuela, quien veló por ella hasta el día de su fallecimiento. “Era todo lo bueno y bonito que conocí”, expresó.

Con sus progenitores no tuvo buena relación. La creadora de contenido reveló que a su padre solo lo vio dos veces y de su madre dijo que “nunca me ha querido”. Ella la sacó de la casa a los 15 años, por lo que desde esa edad tuvo que trabajar para mantenerse.

“Me dieron alojo en una casa, pero no había donde dormir, entonces unos días dormía en el piso, dormí varios días sin comer, me tocó empezar a pelear con hombres, para que no me tocaran, porque estaba sola, estaba sola en la calle”, contó La Toxi Costeña.

Después una tía le ayudó a conseguir trabajo como empleada doméstica y fue en esa casa donde supo por primera vez lo que era una familia unida. Logró graduarse como bachiller y se enamoró de un hombre, con quien se escapó en fecha de año nuevo y resultó embarazada.

Cuando regresó a Sincelejo siendo madre, La Toxi Costeña recibió críticas por haber tenido un hijo tan joven. Sin embargo, la creadora de contenido nunca había sido tan feliz como cuando experimentó la maternidad.

“Yo veía que por fin iba a tener algo mío, que iba a tener una familia, que es lo que yo siempre he querido. Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, no te niego que ha sido de las cosas más duras, porque embarazada no me daban trabajo, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso, él me dio vida, yo no tenía vida y empiezo a tener algo por lo que seguir, porque yo me he querido morir muchas veces, y yo lo veo a él y sé que no me pudo ir, porque solo me tiene a mí”, dijo La Toxi Costeña.

Esta historia le movió las fibras a Carla Giraldo, quien expresó admiración por la resiliencia de La Toxi Costeña.

“A veces muchos soñamos con esa familia que no tenemos. Y oír a La Toxi, que ustedes la oyen solamente durante un minuto, yo tengo el placer de entrevistarlos a veces horas. Y es impactante las historias de vida de estos famosos, y ver esa vulnerabilidad y conocer sus historias es tan lindo y tan reconfortante saber que al final uno se queja y no hay porqué, hay es que luchar y no preocuparse, sino ocuparse”, expresó Giraldo entre lágrimas.