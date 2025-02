La actriz y Miss Mundo Asia en 2017, Angy Morad, falleció a los 33 años después de dar a luz a su segundo hijo.

Su madre Annie Orfali informó la noticia a través de su cuenta en Facebook: “Durante cuarenta días, lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte. Que Dios tenga misericordia de ti y te haga intercesora por cada uno de nosotros”.

La modelo siria de 33 años habría tenido complicaciones de salud por lo que llevó a su repentina muerte, por lo que la familia se encuentra totalmente destrozada.

ترحمولي على بنتي وتصدقولي عن روحها الله يسامحك ويغفرلك ويكون معك يا انجي يا ملاك متتي انتي وعم تولدي انتي ملاك انتي... Publicada por Annie Orfali en Domingo, 9 de febrero de 2025

¿De qué murió Angy Morad, Miss Mundo 2017?

Los medios locales informaron que la modelo había presentado un cuadro de neumonía que se produjo tras una infección viral.

Sin embargo, su salud empeoró cuando dio a luz a su segundo hijo. Ella logró ser trasladada a urgencias pero debido a las complicaciones pulmonares, murió.

“Fuiste la más misericordiosa, dejaste este mundo y te fuiste. Que Alá tenga misericordia de ti, que Alá te perdone y te haga una de las personas del paraíso. Me precediste como tu mamá y no tuve suficiente de ti”, exteriorizó su madre.

Asimismo, su esposo también le dejó un emotivo mensaje en redes sociales en el cual expresa la esperanza que tiene de algún día reencontrarse con ella.

“Le lloro a mi esposa, a mi amante, a mi compañera de vida, que me dejó con el corazón roto tras su partida. Me consuela pensar que te has convertido en el ojo del Misericordioso y de su misericordia. Que Dios tenga misericordia de ti y me reúna contigo en su Paraíso. Pertenecemos a Dios y a Él volvemos”, dijo.

¿Quién era Angy Morad?

La actriz Angy Morad nació en Damasco, Siria en 1992, y desde pequeña se introdujo en el mundo de las artes escénicas.

Se graduó del Instituto Superior de Artes Dramáticas, y en el 2008 inició su carrera de actriz. Asimismo, actuó en series como Al Gharib y Baqaa Daw 13. Luego llegó su reconocimiento internacional como Miss Asia World.