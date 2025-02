Una revelación de salud hizo la actriz colombiana Consuelo Luzardo, que dejó a sus seguidores tristes.

Luzardo quien se destacó como actriz de televisión, cine y teatro, explicó que tiene una afección crónica en sus pulmones porque fumó cigarrillo desde muy joven.

En una entrevista en el podcast ‘Menopáusicas, y qué’ de Yolanda Ruiz, la actriz de 79 años explicó que tuvo un vicio que le está afectando su salud en estos momentos.

“Una cosa que nos vendieron el siglo pasado, fue el tema del glamour con el cigarrillo, entonces fumé 50 años como una loca”, expuso.

Además, Consuelo señaló que se fumaba una caja de 10 paquetes de cigarrillos en tres o cuatro días. “Deje el cigarrillo antes de morir mi hermana, o sea, hace unos doce años, pero el daño ya está hecho, yo tengo enfisema pulmonar... y tengo la ventaja de que todavía no tengo que usar oxígeno, pero tengo una tos crónica, pues esos son esos pulmones que yo maltrate durante 50 años”, dijo.

Incluso, describió que antes no había esas campañas como las de ahora para dejar el cigarro. “En esa época nadie le decía a uno lo malo que era en ese momento, y la verdad es que uno cuando ya está tan enviciado, aunque le digan y le muestran el daño que le están haciendo, uno no hace caso, ‘pues de algo se tiene que morir uno’, es la frase pendeja que uno dice”.

¿Por qué Consuelo Luzardo no volvió a hacer televisión y teatro?

La actriz confesó que desde el 2022 la tos crónica le impidió volver a los escenarios del teatro.

“Desde que llegué de Egipto, que eso fue en el 2022, llegue con esta tos, no me la pude erradicar del todo y eso que soy juiciosa, pero yo ya no me atrevo a aceptar teatro, porque es un riesgo”, manifestó.