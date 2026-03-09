El reconocimiento a la trayectoria de los grandes referentes de la actuación es una pieza fundamental para entender la evolución de las artes escénicas en el país. En este contexto, la próxima edición de los Premios India Catalina se prepara para rendir tributo a una de las figuras más queridas y respetadas de la industria nacional, cuya labor ha dejado una huella imborrable en el teatro, el cine y la televisión colombiana durante más de 60 años.

Lea también: ¿Dormir con su perro fortalece el vínculo con su mascota? Expertos explican beneficios y riesgos

La organización de los galardones confirmó que la actriz bogotana Consuelo Luzardo recibirá el prestigioso Premio Víctor Nieto a toda una vida. Este homenaje se llevará a cabo el próximo 18 de abril, en el marco de la edición número 42 de los premios, evento que tendrá como escenario la ciudad de Cartagena durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

“Con una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, se ha consolidado como una de las grandes figuras de la industria audiovisual del país. Por eso, los Premios India Catalina le otorgan el Premio Víctor Nieto a toda una vida, en reconocimiento a su legado y a su invaluable aporte a la televisión colombiana”, reconocieron los premios.

Al conocer la noticia, la artista expresó su profunda gratitud, señalando que, aunque su generación no trabaja buscando galardones, este reconocimiento valida su aporte a un medio que ha evolucionado constantemente. “Lo agradezco infinitamente”, afirmó la actriz según declaraciones difundidas por la organización del certamen.

Lea también: Desde ‘Pechy Players’ hasta Laura Gallego, así reaccionaron los influenciadores ‘quemados’ a sus derrotas electorales

Nacida en Bogotá en 1945, Luzardo inició su camino en la actuación a los 14 años en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Su primer gran éxito ante el público llegó con el personaje de “Cuqui” en la recordada serie ‘Yo y tú’, que se mantuvo al aire entre 1965 y 1976. A partir de allí, su presencia en la pantalla se volvió habitual a través de producciones de gran calado como ‘Los Cuervos’, ‘Caballo viejo’, ‘La viuda de Blanco’, ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘El cartel’, demostrando una versatilidad que le ha permitido adaptarse a los cambios del lenguaje audiovisual.

Uno de los aspectos que más destaca la actriz de su vasta experiencia es la etapa en la que la televisión se realizaba estrictamente en vivo, una época que exigía un rigor técnico y artístico extremo. Luzardo recordó que durante casi 15 años trabajó bajo esa presión, donde no existía margen para el error. “La concentración era clave, ya que estábamos en vivo y no podíamos equivocarnos”, puntualizó la intérprete al reflexionar sobre la responsabilidad que implicaba cumplir con las exigencias de maestros muy estrictos en aquel entonces.

Lea también: Marbelle criticó ‘look’ con el que Verónica Alcocer ejerció su voto el 8 de marzo junto a Gustavo Petro

Tras 67 años de carrera activa, Consuelo Luzardo asegura que el secreto de su vigencia radica en la entrega absoluta a cada nuevo papel y en la capacidad de emocionarse como si fuera su primer proyecto. Para ella, el objetivo fundamental sigue siendo convencerse de la realidad de su personaje y dotar de humanidad a las palabras escritas en el papel.

El público podrá ser testigo de este merecido reconocimiento durante la ceremonia principal de los India Catalina, que será el eje central de la agenda del FICCI entre el 14 y el 19 de abril de este año.