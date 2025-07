El cantante Blessd enfrentó dificultades técnicas durante su presentación en el Reggaeton Beach Festival, realizado en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, en España.

Ante cerca de 18.000 asistentes, el artista se vio obligado a detener el espectáculo por constantes interrupciones en la pista de audio.

La molestia del intérprete quedó registrada en varios videos difundidos por el público en redes sociales. En ellos, se le escucha cuestionar en voz alta: “¿Cuál es el problema, me bajo o seguimos?”.

Luego, sin ocultar su incomodidad, decidió continuar improvisando a capela: “¿Qué está pasando aquí familia? Esto no lo tolero… Aquí les rapeo porque me fallaron con el sonido y yo estoy dolido”.

Blessd hacía parte del cartel del segundo día del festival junto a otros exponentes del género urbano. Si bien parte del público valoró su reacción y la intención de continuar el show, las redes sociales se dividieron entre quienes lo respaldaron y quienes señalaron responsabilidad técnica de su propio equipo, descartando teorías de sabotaje que se mencionaron de forma informal.

Asimismo, los cibernautas también reavivaron comentarios sobre el uso de playback en algunos de sus conciertos, una práctica por la que ha sido criticado anteriormente.

Tras la presentación, el artista compartió en sus historias de Instagram imágenes de su infancia, incluyendo su antigua casa, y aprovechó para enviar un mensaje personal.

“Yo vengo de no tener nada, de dormir en el piso con mis abuelos, y estoy agradecido con Dios. Que nadie me diga que no muestre mis logros”.