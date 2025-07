Una reciente publicación en Instagram por parte de Karin Jiménez, modelo y esposa del futbolista colombiano Santiago Arias, generó diversas reacciones en redes sociales.

La imagen, en la que se le veía con los ojos hinchados, fue acompañada por un mensaje reflexivo que muchos interpretaron como señal de un momento emocional difícil.

“No estás loca, no estás exagerando, no estás siendo “demasiado sensible”. Estás despertando. Estás dejando de fingir que no pasa nada. Estás empezando a mirar hacia adentro”, escribió.

La publicación generó una ola de comentarios y muestras de apoyo por parte de sus seguidores. Sin embargo, ante la preocupación generada, Jiménez volvió a pronunciarse poco después para aclarar el contexto del mensaje.

“Quiero aclarar sobre mi publicación: hoy en día estoy bien... Este post no es porque esté mal ahora, sino porque pasé por eso y me levanté. Comparto mi experiencia para que nadie se sienta solo. Con ayuda profesional, amor propio y con Dios, todo es posible”, comentó.

Instagram karinjimenez91 Mensaje de Karín Jiménez

La también empresaria aprovechó la ocasión para enfatizar que su intención era inspirar y acompañar, desde la experiencia personal, a quienes atraviesan momentos difíciles, reafirmando que es posible superar situaciones emocionales complejas con apoyo y autocuidado.

Instagram karinjimenez91 Karin Jiménez junto a su esposo Santiago Arias e hijos

Jiménez se hizo famosa tras ser coronada Reina Nacional de la Ganadería en 2012 y ha mantenido una presencia activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida familiar y profesional.

Asimismo, precisó que no se trata de su vida amorosa y todo está bien con su esposo Santiago Arias, con quien tiene tres hijos.