Claudia Bahamón, presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, rompió en llanto en plena grabación del programa de cocina que pone a pruebas las habilidades culinarias de decenas de famosos, quienes compiten por un premio millonario.

Bahamón se mostró vulnerable en el más reciente reto de ‘la Caja Misteriosa’, en el que los participantes no saben cuál va a ser el ingrediente principal del plato que deben preparar y presentar a los jurados hasta que alzan la caja que encuentran en sus estaciones de cocina.

Los concursantes se llevaron una gran sorpresa al descubrir que no había ningún alimento dentro de la caja, sino un espejo. Esto porque el reto se trataba de que cada participante preparara un plato que lo representara y al final los jurados llamaban al atril a las propuestas más interesantes.

En medio de la reflexión e introspección a la que invitaban los jurados Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría para el desarrollo de la prueba, la presentadora Claudia Bahamón abrió su corazón y entre lágrimas habló de lo que para ella significaba este ejercicio.

“Yo siempre que me veo al espejo me agradezco por ser una persona transparente. Llevo 25 años en televisión, 25 años en el Canal RCN y si algo puede decir un colombiano es ‘Claudia es lo que es’, así que me agradezco esa transparencia. Como todos, hemos vivido mil cosas. Yo agradezco la vida que he tenido; de todo lo que me ha pasado, he aprendido. Hoy, justo hoy, me he visto fortalecida por muchas cosas que me han pasado en los últimos meses, pero me siento en una zona segura”, dijo.

Agregó: “Ahorita les decía, ellos (los chefs) son mi lugar seguro y pararme en frente de ustedes todos los días, diciendo ‘Claudia, tú puedes’, cada vez que salgo de mi casa para llegar acá a ser animadora no es fácil. Esto es lo mismo que para ustedes los actores: tener una vida difícil y, una vez salen y abren el telón, se les tiene que olvidar todo lo que está atrás”.

Luego de la transmisión de ese capítulo esta semana, Claudia Bahamón compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que confesó que “hay días en los que por dentro” está “rota”.

“Anoche, antes de cocinar, nos miramos al espejo. Literalmente. No como quien se arregla el pelo o se corrige el maquillaje, sino como quien se atreve a sostenerse la mirada sin disfraz, sin exigencias. ¡Qué momento más lindo!“, escribió.

Sostuvo que le pareció un ejercicio “maravilloso” porque aunque millones de colombianos los estaban viendo por televisión, “se sintió como un momento íntimo, poderoso”.

“Fue un acto de honestidad y generosidad con nosotros mismos. Yo me vi así: sin pretensiones, transparente, sensible, humana. Porque aunque a veces parezca que siempre estoy bien, no siempre lo estoy”, señaló.

Claudia Bahamón expresó que aunque su trabajo como presentadora “puede ser profundamente hermoso”, también resulta “retador”.

“Hay días en los que por dentro estoy rota, cansada o simplemente vulnerable. Pero debo llegar con una sonrisa, con la energía arriba, sosteniendo no solo un equipo de trabajo, sino también el ánimo de quienes esperan lo mejor de mí. Y aun así, lo hago. Me hablo con compasión, me abrazo por dentro y me repito que puedo. Que aunque duela, este trabajo también me cura. Que cuando estoy en el set, algo en mí se repara”, manifestó.