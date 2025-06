El reconocido streamer colombiano MrStivenTC vivió un momento de alto riesgo en las calles de Medellín luego de sufrir un accidente de tránsito mientras realizaba una transmisión en vivo.

El incidente ocurrió en una de las vías principales de la ciudad y fue captado en tiempo real por sus seguidores.

Según lo que se observa en el video, el creador de contenido perdió el control de su motocicleta en una curva, aparentemente debido a un exceso de velocidad. En el impacto, tanto él como su acompañante cayeron al suelo, generando gran preocupación entre los espectadores que seguían el directo.

Afortunadamente, ninguno de los dos sufrió heridas graves, en gran parte gracias a que llevaban puestos los cascos reglamentarios. A través de sus redes, el streamer vallecaucano se pronunció poco después del incidente:

“Muchachos salí a dar una vuelta y me di como tres, gracias a Dios no me partí. El socio está raspado también, gracias a Dios no pasó nada. Quiero concientizar a la gente que anda en moto, siempre usen casco. Yo a veces no lo uso pero gracias a Dios lo usé y vea de lo que me salvé”, expresó.

#Video El reconocido streamer de Medellín, Mr. Stiven, se grabó conduciendo a alta velocidad por la vía Las Palmas. Sin embargo, perdió el control de la motocicleta y sufrió un aparatoso accidente que pudo haber puesto en riesgo su vida y la de otros conductores y transeúntes. pic.twitter.com/goMIiGh8Fg — Telecafé Noticias (@TCNoticiaseje) June 19, 2025

MrStivenTC también reconoció que en ocasiones anteriores había salido sin casco, pero que en esta oportunidad la protección fue decisiva para evitar consecuencias fatales. “Yo a veces no lo uso, pero vea de lo que me salvé”, añadió.

Aunque muchos se alegraron de que todo quedara en un susto, algunos usuarios criticaron al streamer, recordando que no es la primera vez que se le ve en situaciones imprudentes al volante. En redes sociales, varios seguidores le pidieron mayor responsabilidad, especialmente al ser una figura pública con alto alcance entre jóvenes.