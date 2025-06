La actriz mexicana Bárbara de Regil, recordada por su participación en la telenovela “Rosario Tijeras”, sorprendió a sus seguidores por sus recientes declaraciones en las que denunció que fue víctima de acoso por parte del fallecido productor Memo del Bosque.

Leer más: Estos son los 10 semifinalistas de ‘Yo me llamo’ tras la eliminación del imitador de Raphael

Ahora, la artista quien participa en el reality “Secretos de pareja”, que es transmite en Canela TV, volvió a ser noticia al asegurar que en una ocasión recibió mensajes subidos de tono por parte del cantante colombiano J Balvin.

De acuerdo con la famosa, todo sucedió cuando compartió desde su cuenta de Instagram una publicación en la que le entrega un premio al intérprete de ‘Mi gente, ‘Safari’, ‘Poblado’ y ‘Qué más pues’.

En el post, la mexicana aprovechó para etiquetar al artista paisa, quien de inmediato le habría dejado un mensaje en que le habría coqueteado, sin saber que era casada.

Le puede interesar: Taeil, excantante de NCT, se declaró culpable de abuso sexual

“Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots. ‘Vuélvemelo a entregar’, y yo dije: ¿Vuélvemelo a entregar los premios o qué?“, dijo la generadora de contenido.

“Después de 17 minutos me puso: ‘Ah, no, olvídalo, eres casada’. Yo le contesté y ‘aunque no estuviera, no eres mi tipo’”, añadió.

Además, Regil aseguró que cuando está frente al cantante colombiano solo le despierta entregarle sus objetos personales, debido a su aspecto físico.

No olvide leer: Melissa Gate reveló cuántos millones le pagaban cada semana por estar en ‘La casa de los famosos’

“A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”, expresó en una reciente emisión de “Secretos de pareja”.

En otro medio, la ‘influencer’ manifestó que reveló la anécdota sin la intención de dañar a alguien.

Lea acá: Así puede ver en vivo la edición 29 de Rock al Parque

“Me aventé a hablar, a decir, sin intención de dañar, ni de difamar, ni nada. Yo digo esto pasó, y pasó porque así fue. Es bien sabroso decirlo”, explicó en una entrevista para ‘Ventaneando’.