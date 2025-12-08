El 7 de diciembre marca uno de los momentos más emblemáticos como es el Día de las Velitas. Más que una antesala a la Navidad, esta noche se ha convertido en unión familiar.

El pasado domingo los barrios, parques y conjuntos residenciales se llenaron de velitas, pues las familias prepararon faroles, organizaron sus mesas con velas de todos los colores y compartieron un espacio de reflexión donde agradecieron el año que termina y pidieron deseos para el que está por comenzar.

Distintas celebridades colombianas se suman cada año a esta celebración. Actores, cantantes, influenciadores y deportistas comparten fotos y videos en redes sociales mostrando cómo viven este momento en familia.

Maluma celebró el Día de las Velitas

Carlos Vives celebró el Día de las Velitas

Yeison Jiménez celebró el Día de las Velitas

Santiago Cruz celebró el Día de las Velitas

Juanda Caribe celebró el Día de las Velitas

Junior celebró el Día de las Velitas