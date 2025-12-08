El 7 de diciembre marca uno de los momentos más emblemáticos como es el Día de las Velitas. Más que una antesala a la Navidad, esta noche se ha convertido en unión familiar.
El pasado domingo los barrios, parques y conjuntos residenciales se llenaron de velitas, pues las familias prepararon faroles, organizaron sus mesas con velas de todos los colores y compartieron un espacio de reflexión donde agradecieron el año que termina y pidieron deseos para el que está por comenzar.
Distintas celebridades colombianas se suman cada año a esta celebración. Actores, cantantes, influenciadores y deportistas comparten fotos y videos en redes sociales mostrando cómo viven este momento en familia.