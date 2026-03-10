La jornada electoral del pasado domingo 8 de marzo dejó un momento inesperado para el cantante vallenato Jhonny ‘El Canario’ Pacheco, quien terminó involucrado en un confuso episodio con las autoridades mientras se encontraba en un puesto de votación en Valledupar. El artista fue requerido por funcionarios de seguridad tras surgir sospechas sobre una posible infracción a las normas electorales.

Lea más: Así quedó el mapa político para el Senado en el Cesar

El incidente ocurrió en el puesto de votación ubicado en la institución educativa Consuelo Araújo Noguera, donde el artista fue abordado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y agentes de la Policía. Los uniformados sospechaban que el cantante podría estar incurriendo en proselitismo político dentro del lugar de votación.

Asimismo, el hecho se presentó justo cuando Pacheco había terminado de votar y se disponía a retirarse del recinto. En ese momento, las autoridades notaron que llevaba puesto un suéter blanco con varios logotipos repetidos de la marca de ropa ‘Polo’, lo que generó dudas entre los funcionarios encargados de la vigilancia electoral.

Por otro lado, el propio cantante se pronunció sobre lo ocurrido en la emisora Radio Guatapuri. De acuerdo con su versión, los agentes interpretaron la repetición del nombre de la marca como si se tratara de propaganda o apoyo a algún candidato.

Ver más: Así quedó la Cámara de Representantes para el Cesar

El artista explicó que la prenda tenía el nombre de la marca repetido en diferentes colores, algo que llamó la atención de las autoridades.

“Me aborda una funcionaria del CTI y me dice: ‘venga acá, hágame el favor, lo voy a requisar porque usted le está haciendo apología política a un candidato’”, expresó.

Tras la advertencia, Pacheco aclaró que se trataba únicamente de una prenda comercial y no de publicidad política. Sin embargo, para evitar complicaciones y ante la posibilidad de que el diseño pudiera prestarse para confusión, decidió quitarse la camiseta en el lugar.

Además, el hecho le generó un fuerte momento de tensión. El cantante aseguró que la situación le provocó nerviosismo y malestar físico inmediato.

Lea también: Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, presenta su primer libro a los 12 años

Asimismo, Pacheco contó que después del altercado comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza y molestias estomacales debido al estrés vivido en el sitio de votación.

Finalmente, todo quedó en un malentendido. Una vez aclarado que la prenda no tenía relación con propaganda política, las autoridades dieron por terminado el procedimiento y el artista pudo retirarse del lugar sin mayores inconvenientes.