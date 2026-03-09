Por medio de sus redes sociales, Salomé Rodríguez, hija mayor de James Rodríguez con Daniela Ospina, anunció el lanzamiento de su primer libro, llamado ‘Las aventuras de Sami en Costarena’.

Leer también: Consuelo Luzardo será la gran homenajeada de los 42° premios India Catalina

La menor de solo 12 años debuta en el mundo del arte, específicamente en el literario, con un proyecto que, según sus propias palabras, busca inspirar a otros niños por medio de sus vivencias, quien enfrenta el desafío de soltar la búsqueda de la perfección.

“Como ustedes saben, mis dos pasiones son el voleibol y el baile, pero muchos no saben que a mí me encanta escribir”, se le escucha decir a Salomé en el video.

Agrega la hija del futbolista ex jugador del Real Madrid que su primer libro significa un gran logro para su vida, pues tenía guardada sus historias en un cuaderno y por fin pudo sacarlas a la luz.

“Este libro tiene un poquito de mi imaginación y cómo me he sentido”, expresó la escritora. Añadió que el proyecto servirá para que otras personas descubran que está bien cambiar de opinión y que cada día es un nuevo aprendizaje.

El libro sigue a ‘Sami’, una niña que junto a su perro ‘Romeo’ y su prima ‘Clara’ intenta cumplir con las expectativas de la gente hasta que descubre una lección importante para su vida: equivocarse también está permitido.

Según la misma Salomé, la historia mezcla experiencias personales con elementos de fantasía, que sitúan a la protagonista en un dilema constante entre sus tareas, el ballet y el voleibol.

Importante: ‘Dear Killer Nannies: criado por sicarios’ la serie que explora la vida de Juan Pablo Escobar estrena el 1 de abril

Lo cierto es que el libro marca una nueva faceta y el comienzo de una carrera que se puede extender por mucho, pues Salomé solo tiene 12 años de edad.