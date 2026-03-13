El documental ‘Llamarse Olimpia’, dirigido por la cineasta mexicana Indira Cato e hija del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, fue reconocido con el Primer Premio Afirmando los Derechos de las Mujeres 2026 al documental durante la gala Afirmando los derechos de las mujeres, una de las actividades del Festival de Málaga, que este año celebra su edición número 29.

La producción narra la historia de Olimpia Coral Melo, activista mexicana que impulsó una reforma legal contra la violencia digital conocida como Ley Olimpia, aprobada a nivel federal en México el 29 de abril de 2021. Esta legislación castiga con penas de entre tres y seis años de prisión a quienes difundan contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona afectada.

Más que relatar únicamente la batalla legal, el documental busca mostrar el lado humano de la activista. La directora explicó que su intención fue acercarse a la historia desde lo personal, revelando aspectos poco conocidos de Olimpia.

“Alguien me decía que nunca la había visto reírse… hasta el documental”, dijo Cato en una entrevista con Milenio.

La realizadora acompañó durante casi cinco años a Olimpia Coral y a su círculo cercano, registrando momentos clave de su lucha contra la violencia digital. Entre ellos, el día en que la ley que lleva su nombre fue aprobada en México.

La historia de la activista comenzó cuando tenía 18 años y fue víctima de la difusión ilegal de un video íntimo por parte de su entonces pareja, situación que derivó en humillaciones y ataques en redes sociales. A partir de esa experiencia, inició un movimiento que terminó impulsando cambios en la legislación mexicana.

La directora del documental, Indira Cato, también ha llamado la atención por su trayectoria personal. En 2022 se conoció públicamente que es hija del escritor colombiano Gabriel García Márquez y de la periodista mexicana Susana Cato, fruto de una relación que durante años se mantuvo en reserva.

Lejos de construir su carrera bajo la sombra del Nobel de Literatura, Cato ha desarrollado su propio camino dentro del cine documental en México. Estudió Literatura Dramática y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha dedicado a la producción y dirección de proyectos que exploran temas sociales.

Con Llamarse Olimpia, su trabajo vuelve a poner en el centro una problemática contemporánea: la violencia digital y el impacto que puede tener en la vida de las mujeres, una realidad que la película aborda desde la resistencia, la vulnerabilidad y la búsqueda de justicia colectiva.