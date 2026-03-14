‘Sinners’, con récord de 16 nominaciones, y ‘One Battle After Another’, con 13, son las películas favoritas de la 98 edición de los Óscar de la Academia de Hollywood, que celebra su gala este domingo en Los Ángeles.

Esta es la lista completa de nominaciones:

MEJOR PELÍCULA

‘Bugonia’.

‘F1’.

‘Frankenstein’.

‘Hamnet’.

‘Marty Supreme’.

‘One Battle After Another’.

‘The Secret Agent’.

‘Sentimental Value’.

‘Sinners’.

‘Train Dreams’.

MEJOR DIRECCIÓN

Chloé Zhao, por ‘Hamnet’.

Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.

Joachim Trier, por ‘Sentimental Value’.

Ryan Coogler, por ‘Sinners’.

MEJOR ACTRIZ

Jessie Buckley, por ‘Hamnet’.

Rose Byrne, por ‘If I Had Legs I’d Kick You’.

Kate Hudson, por ‘Song Sung Blue’.

Renate Reinsve, por ‘Sentimental Value’.

Emma Stone, por ‘Bugonia’.

MEJOR ACTOR

Timothée Chalamet, por ‘Marty Supreme’.

Leonardo DiCaprio, por ‘One Battle After Another’.

Ethan Hawke, por ‘Blue Moon’.

Michael B. Jordan, por ‘Sinners’.

Wagner Moura, por ‘The Secret Agent’.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Elle Fanning, por ‘Sentimental Value’

Inga Ibsdotter Lilleaas, por ‘Sentimental Value’.

Amy Madigan, por ‘Weapons’.

Wunumi Mosaku, por ‘Sinners’.

Teyana Taylor, por ‘One Battle After Another’.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Benicio del Toro, por ‘One Battle After Another’.

Jacob Elordi, por ‘Frankenstein’.

Delroy Lindo, por ‘Sinners’.

Sean Penn, por ‘One Battle After Another’.

Stellan Skarsgard, por ‘Sentimental Value’.

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Brasil, ‘The Secret Agent’.

Francia, ‘It Was Just An Accident’.

Noruega, ‘Sentimental Value’.

España, ‘Sirat’.

Túnez, ‘The Voice of Hind Rajab’.

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

Will Tracy, por ‘Bugonia’.

Guillermo del Toro, por ‘Frankenstein’.

Chloé Zhao y Maggie O’Farrell, por ‘Hamnet’.

Paul Thomas Anderson, por ‘One Battle After Another’.

Clint Bentler y Greg Kwedar, por ‘Train Dreams’.

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Robert Kaplow, por ‘Blue Moon’.

Jafar Panahi, por ‘It Was Just An Accident’.

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Joachim Trier, por ‘Sentimental Value’.

Ryan Coogler, por ‘Sinners’.

MEJOR FOTOGRAFÍA

Dan Laustsen, por ‘Frankenstein’.

Darius Khondji, por ‘Marty Supreme’.

Michael Bauman, por ‘One Battle After Another’.

Autumn Durald, por ‘Sinners’.

Adolpho Veloso, por ‘Train Dreams’.

MEJOR MONTAJE

Stephen Mirrione, por ‘F1’.

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por ‘Marty Supreme’.

Andy Jurgensen, por ‘One Battle After Another’.

Olivier Bugge Coutté, por ‘Sentimental Value’.

Michael P. Shawver, por ‘Sinners’.

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

Deborah L. Scott, por ‘Avatar: Fire And Ash’.

Kate Hawley, por ‘Frankenstein’.

Malgosia Turzanska, por ‘Hamnet’.

Miyako Bellizzi, por ‘Marty Supreme’.

Ruth E. Carter, por ‘Sinners’.

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, por ‘Frankenstein’.

Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino y Tadashi Nishimatsu, por ‘Kokuho’.

Ken Diaz, Mike Fontaine y Shunika Terry, por ‘Sinners’.

Kazu Hiro, Glen Griffin y Bjoern Rehbein, por ‘The Smashing Machine’.

Thomas Foldberg y Anne Cathrine Sauerberg, por ‘The Ugly Stepsister’.

MEJOR BANDA SONORA

Jerskin Fendrix, por ‘Bugonia’.

Alexandre Desplat, por ‘Frankenstein’.

Max Richter, por ‘Hamnet’.

Jonny Greenwood, por ‘One Battle After Another’.

Ludwig Goransson, por ‘Sinners’.

MEJOR CANCIÓN

‘Dear Me’, de Diane Warren, por ‘Diane Warren: Relentless’.

‘Golden’, de EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park, por ‘K-Pop Demon Hunters’.

‘I Lied To You’, de Raphael Saadiq y Ludwig Goransson, por ‘Sinners’.

‘Sweet Dreams Of Joy’, de Nicholas Pike, por ‘Viva Verdi’.

‘Train Dreams’, de Nick Cave y Bryce Dessner, por ‘Train Dreams’.

MEJOR DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Tamara Deverell y Shane Vieau, por ‘Frankenstein’.

Fiona Crombie y Alice Felton, por ‘Hamnet’.

Jack Fisk y Adam Willis, por ‘Marty Supreme’.

Florencia Martin y Anthony Carlino, por ‘One Battle After Another’.

Hannah Beachler y Monique Champagne, por ‘Sinners’.

MEJOR SONIDO

Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta, por ‘F1’.

Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke y Brad Zoern, por ‘Frankenstein’.

José Antonio García, Christopher Scarabosio y Tony Villaflor, por ‘One Battle After Another’.

Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor y Steve Boeddeker, por ‘Sinners’.

Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, por ‘Sirat’.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon y Daniel Barrett, por ‘Avatar: Free And Ash’.

Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington y Keith Dawson, por ‘F1’.

David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan y Neil Corbould, por ‘Jurassic World Rebirth’.

Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen y Brandon K. McLaughlin, por ‘The Lost Bus’.

Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter y Donnie Dean, por ‘Sinners’.

MEJOR CASTING

Nina Gold, por ‘Hamnet’.

Jennifer Venditti, por ‘Marty Supreme’.

Cassandra Kulukundis, por ‘One Battle After Another’.

Gabriel Domingues, por ‘The Secret Agent’.

Francine Maisler, por ‘Sinners’.

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Arco’.

‘Elio’

‘K-Pop Demon Hunters’

‘Little Amélie Or The Character Of Rain’.

‘Zootopia 2’

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

‘The Alabama Solution’.

‘Come See Me In The Good Light’.

‘Cutting Through Rocks’.

‘Mr. Nobody Against Putin’.

‘The Perfect Neighbor’.

MEJOR CORTO

‘Butcher’s Stain’.

‘A Friend of Dorothy’.

‘Jane Austen’s Period Drama’.

‘The Singers’.

‘Two People Exchanging Saliva’.

MEJOR CORTO DE ANIMACIÓN

‘Butterfly’.

‘Forevergreen’.

‘The Girl Who Cried Pearls’.

‘Retirement Plan’.

‘The Three Sisters’.

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

‘All The Empty Rooms’.

‘Armed Only With A Camera: The Life And Death Of Brent Renaud’.

‘Children No More: Were and are Gone’.

‘The Evil Is Busy’.

‘Perfectly A Strangeness’.