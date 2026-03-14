La presentadora Linda Palma decidió hablar sobre el proceso que ha vivido desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple, una enfermedad que cambió su vida. Su testimonio ha conmovido a muchos, pues no solo describe los retos físicos que implica esta condición, sino también cómo ese momento difícil fortaleció su espiritualidad y su forma de ver la vida.

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Asimismo, la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica de origen autoinmune que afecta el sistema nervioso central. En esta patología, el sistema inmunológico ataca la mielina, la capa que protege las neuronas, lo que altera la transmisión de señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el paso del tiempo, esta alteración puede provocar diferentes grados de discapacidad.

Además, en Colombia se calcula que cerca de 3.400 personas padecen esta enfermedad, lo que representa aproximadamente siete casos por cada 100.000 habitantes.

Generalmente, la esclerosis múltiple aparece en adultos jóvenes, especialmente entre los 20 y 40 años. Además, se presenta con mayor frecuencia en mujeres, quienes representan cerca del 69 % de los casos registrados en el país.

Aunque todavía no se conoce con exactitud qué provoca la enfermedad, los especialistas coinciden en que intervienen diversos factores. Entre ellos se encuentran componentes genéticos, elementos ambientales y procesos autoinmunes. También se han identificado algunos factores de riesgo como la falta de vitamina D, el tabaquismo y haber tenido infección por el virus de Epstein-Barr.

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Asimismo, los síntomas pueden manifestarse de múltiples maneras. Algunas personas experimentan fatiga constante, debilidad muscular o problemas visuales, mientras que otras presentan dificultades para mantener el equilibrio o coordinar movimientos.

En el caso de Linda Palma, aunque la genética pudo haber influido, “mi relación con Dios se fortaleció después de mi proceso médico” reflexionó Linda en ‘Bravíssimo’ City, fue su fe en Dios lo que le permitió enfrentar el diagnóstico con esperanza y fortaleza.

La presentadora también manifestó que vivió momentos muy complejos durante el avance de la enfermedad. Hubo una etapa en la que no podía caminar ni sostener los cubiertos, y tuvo que volver a aprender actividades cotidianas como hablar o peinarse. Su experiencia refleja los desafíos que muchas personas con EM enfrentan en su día a día.

Durante una entrevista en el programa ‘Bravíssimo’ de Citytv, Palma explicó que su proceso de recuperación estuvo marcado por la fe, una creencia que heredó de su madre, quien mantiene una profunda devoción religiosa y acostumbra rezar el rosario. Ese apoyo espiritual le ayudó a manejar el miedo, controlar la ansiedad provocada por los síntomas y compartir mensajes de ánimo con quienes la siguen en televisión y redes sociales.

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Aunque la esclerosis múltiple no tiene cura, actualmente existen tratamientos que permiten controlar la enfermedad, disminuir la frecuencia de los brotes y retrasar su avance. Entre estos se encuentran medicamentos moduladores del sistema inmunológico y terapias biológicas que deben ser supervisadas por especialistas en neurología. En el caso de Linda, estos tratamientos se han complementado con hábitos saludables y acompañamiento emocional.

Finalmente, en el país, muchas personas con esta condición encuentran obstáculos para acceder a diagnósticos oportunos y a los medicamentos necesarios, lo que puede retrasar el inicio del tratamiento y afectar su bienestar. Por ello, historias como la de la presentadora resaltan la importancia del acompañamiento médico constante y del apoyo familiar y espiritual.

“Hoy me siento en el mejor momento de mi vida”, afirmó Linda durante la conversación, dejando ver que, después de años de dificultades, ha logrado alcanzar un equilibrio tanto físico como emocional.

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