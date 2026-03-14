En distintas partes del mundo, el 14 de marzo es el día del número Pi.

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Es más que todo para recordar el papel que tienen las matemáticas en la ciencia, la educación y en múltiples actividades de la vida diaria.

El valor de Pi surge al comparar la longitud de la circunferencia de un círculo con su diámetro. Aunque suele aproximarse a 3,14159, en realidad sus cifras decimales continúan indefinidamente y no siguen una secuencia repetitiva.

¡Atención, amantes de las matemáticas! 💖🔢#RadioUNAMRecuerda que hoy es el #DíaPi, ya que sus primeros dígitos son 3.14. ¡Celebremos con círculos y pasteles mientras nos sumergimos en la belleza y el misterio de este número infinito! ⚪🎂 pic.twitter.com/eaiJFi4Qbh — Radio UNAM (@RadioUNAM) March 14, 2025

Debido a esta característica, se clasifica dentro de los llamados números irracionales, que no pueden representarse de forma exacta mediante fracciones simples.

La elección del 14 de marzo está relacionada con la manera en que se escriben las fechas en países como Estados Unidos. Allí el mes se coloca antes del día, por lo que la fecha aparece como 3/14, una combinación que coincide con los primeros dígitos del número Pi.

#PalabraDelDía | pi



Como se ve, el nombre de esta letra se escribe con minúscula y sin resalte. Aparece frecuentemente en la expresión «número pi» (3,14… o 3.14…: https://t.co/dD864HigdK), que expresa el cociente entre la longitud de una circunferencia y la de su diámetro. pic.twitter.com/MDOCfeYDxD — RAE (@RAEinforma) March 14, 2025

Esta celebración comenzó a finales de la década de 1980 cuando el físico Larry Shaw organizó una actividad especial en el Exploratorium con el propósito de destacar la importancia de esta constante matemática.

Con el paso de los años la iniciativa fue ganando popularidad hasta que, en 2009, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoció oficialmente la fecha como el Día de Pi.

El número π (pi) es uno de los más famosos de las matemáticas.

Se usa para medir los círculos y tiene algo muy curioso: ¡sus números continúan para siempre!



¿Te animas a memorizar algunos números de π?



3.1416…#DíaDelNúmeroPi pic.twitter.com/lCkISE4nce — Revista Tobogan (@RevistaTobogan) March 14, 2026

Además, desde 2020 la jornada se vincula con el Día Internacional de las Matemáticas, impulsado por la UNESCO para fomentar el interés por esta disciplina en escuelas y universidades.

Incluso Google con su Doodle quiso rendirle un homenaje al día.