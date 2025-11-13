El Carnaval de la 44 continúa llevando su alegría, tradición y talento a los principales escenarios festivos del país. En esta ocasión, la monarquía de la fiesta popular más auténtica de Barranquilla participa en el Desfile de Bando de Cartagena, uno de los actos centrales de las Fiestas de Independencia, que recorre la emblemática Avenida Santander y reúne a expresiones culturales de todo el Caribe.

La reina Sharon Hurtado deslumbra con un espectacular vestido inspirado en el tigre de Bengala, una verdadera obra de arte en movimiento.

Su trusa combina lujo y fantasía, con apliques en piedra y telas adornadas con piedras de murano que recrean las rayas de este majestuoso felino.

La pieza armoniza con los atuendos de la comparsa que la acompaña Selva Africana, una de las más emblemáticas del Carnaval de Barranquilla. Por su parte, el Rey Momo Luis Mauricio Aragón rinde tributo a la selva africana y al cabildo abierto, a través de un vestuario que simboliza la historia de la libertad.

Cada textura, color y detalle de su diseño fue concebido para contar, desde el arte y la alegría, el espíritu de resistencia que dio origen a las Fiestas de Independencia de Cartagena.

Cortesía

Los Reyes Infantiles Ashley Sofía Vásquez y Germán Palomino también tienen un papel protagónico con una propuesta inspirada en la danza patrimonial Micos y Micas. Sus vestuarios respetan la estética tradicional de esta danza del Carnaval de Barranquilla, adaptándola al universo infantil sin perder su esencia simbólica.

Durante el recorrido, estarán acompañados por el semillero de la danza de los Micos del Ferri, fortaleciendo los lazos de formación y transmisión del patrimonio cultural a las nuevas generaciones.

Cortesía

Con su colorido, creatividad y esencia popular, el Carnaval de la 44 sigue cruzando fronteras para demostrar que el patrimonio cultural del Atlántico vibra con fuerza en cada rincón del Caribe. En Cartagena, su monarquía vuelve a recordar que la libertad también se celebra con música, danza y tradición.