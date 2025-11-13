El folclor vallenato se impuso en la edición 26 de los Latin Grammy que se entregan esta noche. Previo a la ceremonia principal se han empezado a reconocer a algunos ganadores, entre ellos los artistas Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella quienes se impusieron en la categoría ‘Mejor álbum de Cumbia/Vallenato’.

La pareja musical, que se reencontró en el disco ‘El último baile’, se impuso a colegas como Checo Acosta, Karen Lizarazo o Peter Manjarrez.

Visiblemente emocionados, los artistas recogieron el gramófono y agradecieron al público que hizo posible su reencuentro después de 13 años.

“Gracias a mi compadre Juancho cuando tomamos la decisión de reencontrarnos después de 13 años para hacer un álbum, muestra de que nos une la música, el amor, de que lo hicimos sin pretensión porque le regalamos a una generación que quería vernos y no había podido. Y los silvestristas nos están regalando cosas muy hermosas. La música fantástica me ha llevado a muchas partes a vivir emociones. Nada, Juancho, te quiero mucho. Gracias”, dijo Silvestre Dangond entre lágrimas.

