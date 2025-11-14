La relación entre Feid y Blessd, que desde hace más de un año genera curiosidad entre los seguidores del género urbano, regresó al centro de la conversación luego de nuevas revelaciones hechas por el cantante Pirlo 420.

Aunque el distanciamiento entre ambos artistas ya se había mencionado en entrevistas anteriores, las recientes afirmaciones reavivaron el debate sobre lo que realmente ocurrió entre ellos.

Los primeros rumores sobre un conflicto surgieron en julio de 2024, cuando se afirmó en redes sociales que ambos habrían tenido un altercado en un palco del Hard Rock Stadium de Miami, durante la final de la Copa América entre Colombia y Argentina.

No hubo confirmación oficial, pero el tema quedó instalado como una posible señal de una relación deteriorada.

Meses más tarde, Blessd explicó en una entrevista con Juanpis González que la conexión con Feid estaba rota. El intérprete dejó entrever que las tensiones se habían acumulado pese a haber trabajado juntos en el pasado.

“Yo no voy a hablar porque él no está para defenderse, pero él sabe que la mala. No hay energía con el man. Vea, usted puede ser muy grande, pero si usted me tira la mala, yo también se la voy a tirar”, fueron sus palabras.

Pirlo 420 habló de la relación entre Blessd y Feid

Aunque esas declaraciones parecían haber cerrado el capítulo, fue Pirlo 420 quien volvió a encender la polémica. En una conversación con Westcol, el artista reveló que retiró de plataformas canciones como Ziploc por diferencias internas con Blessd.

El comentario generó controversia y provocó la respuesta del cantante caleño, quien hizo una transmisión en vivo para hablar del tema.

En medio de esa discusión, Pirlo lanzó una afirmación que sorprendió a los internautas. Sugirió que Blessd y Feid habrían llegado a los golpes en el pasado. “Espero algún día encontrármelo a usted de frente para pegarle la misma cachetada que le pegó el ‘Ferxxo’. Imagínate, a vos te cacheteó el ‘Ferxxo’”, dijo durante el directo.

El vallecaucano también aseguró que nunca recibió regalías por las canciones que grabó junto a Blessd. Según su versión, el paisa se habría quedado con la totalidad de las ganancias. “Nunca cobré un peso. Yo pensé que usted de verdad quería ayudarme”, afirmó.

Blessd no ha emitido ningún pronunciamiento público frente a las declaraciones de Pirlo ni sobre la supuesta agresión mencionada. Tampoco Feid ha hablado del tema.