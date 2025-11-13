Los artistas colombianos Piso 21 siguen cumpliendo sueños en la música, esta vez al unir su talento e historia discográfica con los ganadores de un Grammy y tres Latin Grammy Bacilos, con quien presentan ‘Como el sol’, una declaración de amor que desde la metáfora musical hace alusión a esas cosas extraordinarias y poco comunes que suceden en una relación.

‘Como el sol’, autoría de Piso 21 y Bacilos, con la producción de Dim, cuenta la historia de amores con diferencias tan grandes que pueden parecer imposibles, pero en algunas ocasiones se pueden juntar y crear verdaderos eclipses, como cuando se junta el sol y la luna con el sonido y sello característico de cada agrupación.

“Para nosotros es un honor y sueño cumplido poder presentar esta canción con Bacilos, a los que admiramos y respetamos por todo el legado que han construido en la música, muchas canciones de ellos nos han acompañado a lo largo de la vida, ellos han dejado algo muy grande y eso es lo que nosotros queremos llegar a ser algún día”, afirma Piso 21 sobre esta colaboración.

El video grabado en la ciudad de Miami retrata lo genuino y mágico que es el proceso creativo, es una ventana a la esencia de Piso 21 y la virtuosidad de Bacilos, desde donde nacen las ideas, de cómo sienten y viven la música en la actualidad, donde más allá de todos los reflectores las protagonistas son las canciones y la complicidad real que se logra desde una composición.

“Cuando nos llegó la invitación fue súper bacana, porque ellos son mucho talento, son muy trabajadores y son de una generación nueva, el hecho de estar con ellos, conocerlos, ver cómo se hace la música hoy en día, fue sentirnos vigente y es algo súper cool”, agregó Bacilos.

‘Como el sol’ junto a Bacilos, continúa abanderando el propósito de Piso 21 de rescatar el romanticismo desde sus letras, después del éxito global “Volver” junto a Marc Anthony y Beele con el que además de liderar las primeras posiciones de charts digitales y radiales en América Latina, recibió el reconocimiento a Mejor Canción Pop/Rítmica de Estados Unidos en la pasada edición de premio Juventud.

