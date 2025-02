El cantante caleño de trap y reguetón conocido como Pirlo 420 protagoniza una fuerte polémica por cuenta de una entrevista fallida en el show de Juanpis González, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, quien tuvo que salir en redes sociales a pedir disculpas a las personas que asistieron al evento porque este terminó saliéndose de control.

Riaño publicó una serie de ‘historias’ en su cuenta de Instagram explicando por qué decidió no publicar la entrevista que le hizo a Pirlo 420, un cantante de música urbana que se ha popularizado en los últimos años en el país. El comediante dejó saber que la conversación no fluyó de la mejor manera debido al comportamiento del invitado.

“La entrevista fue en desastre porque se salió de las manos. Invitamos a un artista que está creciendo mucho en el mundo del trap. Nosotros tenemos todo tipo de artistas en nuestro show y todo tipo de géneros”, comenzó diciendo Riaño.

Agregó que “fue una entrevista muy incómoda y muy difícil de llevar, pero hablando, pensábamos que es un tipo de 25 años que bajó muchas veces al camerino. Estaba bastante asustado y muy nervioso”.

“Se salió de control el personaje, traté de llevarlo lo mejor posible, pero creo que siempre estamos juzgando y no sabemos el detrás de. No lo estamos justificando, pero tampoco estamos para señalar. Cada cual viene con cosas detrás y no sabemos por qué empezó a tomar de la forma que lo hacía, se prendió su porro y dijo que se podía hacer visible”, sostuvo.

Por último, hizo una invitación a “no sepultar al personaje”, en referencia a las duras críticas que está recibiendo Pirlo 420 por esta situación.

“Al otro día me escribió pidiéndome disculpas, lo cual le agradezco enormemente y me pidió que se repitiera (la entrevista), pero ya veremos”, finalizó Alejandro Riaño.

Pirlo 420 también usó sus redes para hablar sobre lo sucedido, aceptando que su errático comportamiento fue producto de bebidas embriagantes.

“Desde que llegué a la entrevista empecé a tomar. No quiero portarme como malagradecido con él. La verdad la culpa fue mía y siento que necesito dejar las cosas claras”, dijo Pirlo.

“Mil disculpas a los que estuvieron en la entrevista. No pude haber sido yo. No fueron nervios, fue más un juego de emociones y me dejé llevar. La entrevista fue un fracaso porque la gente quería saber más de mí y yo nunca conté bien las cosas”, añadió.