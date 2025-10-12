Una controversia se desató en redes sociales tras la salida del actor Jhon Alejandro Vargas, recordado por su papel de Enanicks en The Juanpis Live Show, del comediante Alejandro Riaño.

Durante una transmisión en vivo, Riaño explicó que el retiro de Vargas se debió a “comportamientos y publicaciones en redes sociales que no representan los valores del programa”.

Según el comediante que se hace llamar ‘El Niñor’, el equipo había advertido al actor en varias ocasiones sobre su contenido digital, donde aparecían referencias al consumo de sustancias y situaciones que consideraron inapropiadas para la imagen del show.

“Intentamos hablar con él varias veces, pero al final entendimos que no podíamos seguir trabajando juntos”, señaló Riaño, agregando que The Juanpis Live Show busca mantener un mensaje de respeto y coherencia hacia su audiencia.

Ante las declaraciones, Vargas decidió pronunciarse en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde rechazó las acusaciones y aclaró que nunca ha consumido drogas ni ha realizado los actos mencionados.

TikTok Enanicks de The Juanpis Live Show, del comediante Alejandro Riaño, explicó por qué ya no está en el programa

“No tengo nada en contra de Alejandro, pero quiero dejar claro que no soy la persona que él está describiendo”, expresó.

El intérprete del popular mayordomo también reveló detalles de su relación laboral con la producción. Según explicó, su participación nunca estuvo respaldada por un contrato formal.

“Yo trabajaba por cuenta de cobro, me pagaban $200.000 pesos por show y las funciones duraban entre tres y cuatro horas”, aseguró.

Esto generó bastante controversia en redes sociales, pues algunos usuarios defienden la transparencia de Riaño al explicar las razones de la desvinculación, mientras otros manifiestan apoyo a Vargas y piden mayor formalidad laboral para los colaboradores.