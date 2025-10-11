En investigación se encuentra la humorista belga Nawell Madani luego que le pegara una patada a un niño de seis años que fue a pedirle una foto el pasado lunes 6 de octubre, en los Campos Elíseos de París.

El medio Le Parisien dio a conocer la historia y publicó un video en donde se ve a la artista grabar a la familia porque alegó que le pegó al niño al pensar que la iba a robar.

Bebethan, el padre de Djulian, el niño agredido, contó que sus cuatro hijos se encontraban hablando entre ellos cuando vieron a la humorista y quisieron tomarse una foto con ella.

X @Hugoflenormand Investigan a la humorista Nawell Madani tras darle una patada a niño de 6 años

Pero, ella al verlos le dijo que retrocedieran pero el más pequeño emocionado no escuchó y cuando se le acercó ella le lanzó una patada en el pecho.

“El niño salió volando y se estrelló contra el suelo. Mientras estaba en el suelo, la oí decirle: ‘Ahora sí que me vas a respetar”, dijo el padre.

El menor quedó tendido en el piso y fue trasladado por la Policía al Hospital Necker, donde se recuperó sin heridas graves aparentes. Luego, el padre interpuso una denuncia en contra de Madani.

“Creo que se dio cuenta de su error y empezó a insultarnos, acusando a los niños de intentar robarla y llamándolos matones y escoria”, señaló.

🚨⚡️La actriz Nawell Madani dio una patada en el pecho a un niño de 6 años que le pidió una selfi. Mientras el menor lloraba, ella le gritó "ahora sí me vas a respetar", le grabó con su celular, lo acusó a él y a sus hermanos de intentar robarle, y los llamó “escoria”. pic.twitter.com/Eu3tfX7jG6 — El Ojo (@ElOjoEn) October 10, 2025

Asimismo, la Fiscalía de París también reveló la denuncia que interpuso la mujer, pues ella señaló que “unos niños se le acercaron y temió que le robaran”. Por eso, procedió a patearlo.

Igualmente, Nawell Madani es investigada “por violencia contra un menor de 15 años”. Por su parte, el padre indicó que no vio ningún peligro que los niños se quisieran tomar la foto con la artista, pues siempre lo hacen con las celebridades.

“Suelen sacarse fotos con influencers, en eventos, conciertos, en la calle... Siempre ha ido bien. Se enfadó con nosotros y luego dijo: ‘Quédense atrás”, finalizó diciendo el padre de Djulian.

¿Quién es Nawell Madani, la humorista acusada de agredir a un niño de 6 años?

Nawell Madani es una actriz, de 41 años, que se hizo famosa al aparecer en el Jamel Comedy Club. Después se dedicó a la televisión como presentadora.

Presentó el programa Shake Your Body en MTV con Cut Killer. Luego, en el 2013, organizó el colectivo Jam’Girls , un programa de televisión que conoció a una nueva generación de comediantes femeninas, emitido en Chérie 25 y Comédie.

Después empezó con su espectáculo unipersonal, C’est moi la plus belge, actualmente se encuentra en gira.