Un cuerpo sin vida fue hallado en la mañana de este martes en el barrio Las Moras, en un sector cercano al arroyo El Salado, lo que activó un operativo de las autoridades para esclarecer lo ocurrido. La víctima es un hombre cuya identidad y causas de muerte aún están por establecer.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, el hallazgo se registró hacia las 6:53 a. m. en la calle 63 con carrera 22, luego de que residentes del sector alertaran a las autoridades sobre la presencia del cuerpo desmembrado en vía pública.

Unidades de la Policía de vigilancia acudieron al lugar para verificar la situación y acordonar la zona. El cadáver, de acuerdo con la policía, fue encontrado “sin cabeza, sin sus extremidades superiores y envuelto en una sábana”.

Posteriormente, personal especializado de la Sijín asumió la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias.

Las autoridades indicaron que el caso quedó en manos de los grupos de investigación criminal y de inteligencia, que trabajan para determinar las circunstancias del hecho y establecer la identidad de la víctima.

Hasta el momento, no se han entregado detalles adicionales sobre posibles responsables o móviles del crimen. Las autoridades señalaron que la información recopilada en el lugar será clave para orientar las pesquisas.