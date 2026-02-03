La movilidad en el sector de Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, continúa siendo un “dolor de cabeza” para los habitantes del sector y demás usuarios debido a las obras de la Gran Vía, sobre todo en días lluviosos, cuando el terreno se vuelve intransitable.

El estudiante Oswald Briseño comentó que se han incrementado las dificultades de transporte a las que se enfrentan a diario ya sea tratando de conseguir un bus o caminando entre las obras. Criticó la falta de soluciones por parte de las autoridades, que prometieron mejoras en la infraestructura de movilidad, pero que no se han materializado.

A su turno, Alberto Mario Forero, líder comunitario de Puerto Colombia, aseguró que la situación se ha agravado en los últimos días, afectando no solo a Villa Campestre, sino también a urbanizaciones como Ciudad del Mar y otros sectores aledaños.

Además, cuestionó la planificación urbana que se ha permitido en el sector durante los últimos años, señalando que no se tuvo en cuenta la capacidad real de las vías existentes.

Cambios de recorridos

Las empresas de transporte público que operan en este corredor alertaron sobre las serias dificultades que enfrentan para seguir prestando el servicio debido al deterioro de la vía, agravado por las lluvias constantes de los últimos días.

John Jairo Ospina, director operativo de la empresa Sobusa, explicó que varias rutas se están viendo afectadas, entre ellas las que cubren sectores como Costa Azul, Villa Campestre, Corredor Universitario y el área del centro comercial Le Champ, utilizadas principalmente como rutas alimentadoras hacia el sistema de transporte masivo.

“El problema es que la vía, a raíz de las obras del deprimido y de las lluvias intensas, quedó en condiciones muy deterioradas. Es una vía destapada que fue adecuada con motoniveladora, pero con la cantidad de agua que ha caído se presentan represamientos, desniveles y escalerillas que hacen muy difícil el paso de los vehículos”, señaló Ospina.

Ospina recordó que esta no es la primera vez que las empresas han solicitado que se les habiliten rutas alternas.

A finales de octubre del año pasado, durante una temporada de fuertes lluvias, también se registraron daños similares; sin embargo, en esa ocasión las adecuaciones permitieron continuar la operación.

“Estamos a la espera de la resolución del Área Metropolitana, porque se nos va a hacer muy difícil seguir prestando el servicio en ese tramo por el estado en que se encuentra la vía”, agregó.

Seguimiento de autoridades

La secretaria de Tránsito y Transporte del municipio de Puerto Colombia, Ofelia Murillo, dijo que se activaron seguimientos especiales a las rutas de transporte público colectivo para garantizar la prestación del servicio, especialmente para estudiantes y trabajadores.

“Hemos hecho seguimiento a las rutas de transporte público colectivo y la interventoría de la Gran Vía ha dispuesto motobombas para drenar el agua y poder seguir garantizando el servicio”, indicó la funcionaria.

señaló que, aunque no se han presentado afectaciones generalizadas, sí se han identificado puntos neurálgicos de congestión en horas pico, especialmente entre las 6:30 p. m. y las 7:00 p. m., en sectores como Avenida Las Dunas y el área del centro comercial Le Champ.

“Hemos dispuesto personal de guías de movilidad en estos puntos, ya que en ese lapso de tiempo se presenta el mayor retorno de los habitantes del sector a sus hogares y es cuando se puede ver afectada la movilidad”, explicó.

Como parte de las acciones para mejorar el flujo vehicular, la Secretaría anunció que en los próximos días la administración municipal hará la entrega oficial de obras que se realizan en la Avenida Las Dunas.

Además, destacó el avance en la construcción de una conectante entre la Avenida Las Dunas y la Avenida Los Rosales, la cual permitirá descongestionar el tráfico en horas pico.

Avance de la Gran Vía

A mediados del mes de enero, el gobernador Eduardo Verano anunció que las obras del deprimido de la Gran Vía, en el sector del Corredor Universitario, culminarán en el mes de julio.

“Esta construcción lo que se va a tomar es 4 meses más y esperamos dar apertura este año”, dijo el mandatario municipal.