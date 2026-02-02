La Alcaldía de Barranquilla informó este lunes 2 de febrero, que a pesar de la incesante lluvia que no ha parado en la capital del Atlántico desde el fin de semana, ya se dio por iniciada la instalación de los palcos de Carnaval en el corredor de la Vía 40.

Lea más: Designan más de 46 mil jurados para las elecciones de congreso 2026 en Atlántico

Es de recordar que desde las 7:30 de la mañana de este lunes ya se había iniciado el operativo a fin de facilitar el proceso de armado de las estructuras, donde se espera que miles de personas asistan a los principales desfiles, como la Batalla de Flores.

“A esta hora avanzamos con el montaje de los palcos del Carnaval en la Vía 40″, manifestó el Distrito en una publicación de su red social X (antes Twitter), porque aunque no se ha despejado en el cielo en la ciudad, la lluvia cesó lo suficiente para avanzar en los primeros trabajos.

#AEstaHora avanzamos con el montaje de los palcos del Carnaval en la Vía 40.



Recuerda que desde este lunes 2 de febrero inició el pico y placa para vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4.



➡️ Para facilitar la movilidad, habilitamos un contraflujo. pic.twitter.com/pWDM1bTjYz — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) February 2, 2026

Adicionalmente, se le recordó a los ciudadanos que desde hoy está rigiendo la medida de pico y placa en la Vía 40, entre la calle 85 y la carrera 67B, y que se extenderá hasta el 19 de febrero.

Lea más: En medio de la fuerte lluvia, arrancó medida de pico y placa y contraflujo en la Vía 40 por instalación de palcos

“Recuerda que desde este lunes 2 de febrero inició el pico y placa para vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3 y 4. Para facilitar la movilidad, habilitamos un contraflujo”, añadió la Alcaldía.

Durante los próximos días se estarán registrando los controles del caso para asegurarse el cumplimiento de las medidas.