La Registraduría Nacional informó que para la realización de las elecciones de Congreso de la República, que se llevarán a cabo el próximo 8 de marzo, en el departamento de Atlántico fueron designados un total de 46.372 jurados de votación, de los cuales 38.427 son principales y 7.945 son remanentes.

Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los organismos de control, las agrupaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades municipales, entre otras entidades.

Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página www.registraduria.gov.co y además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación.

Las capacitaciones a los jurados de votación se llevarán a cabo entre el 18 de febrero y el 3 de marzo, en los horarios de 8:00 a 10:00 a. m., 10:00 a. m. a 12:00 m., 2:00 a 4:00 p. m y 4:00 a 6:00 p. m.

Es de reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar las funciones o las abandonen podrían ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un día compensatorio de descanso remunerado dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.