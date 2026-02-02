La Dirección General Marítima ( Dimar), anunció la prohibición del desarrollo de actividades marítimas, deportes náuticos y el ingreso de bañistas a las playas del departamento del Atlántico, debido al deterioro de las condiciones meteomarinas en el Caribe colombiano.

Según la Dimar, el tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica ha generado cielo mayormente nublado, posibles lluvias ligeras y un incremento significativo en la intensidad de los vientos, los cuales alcanzan velocidades desde los 46 y 55 km/h por hora en el norte del Caribe.

Además, estas condiciones también han provocado un aumento en la altura del oleaje , con olas que oscilan entre los 3 y 4 metros, lo que representa un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones menores. Ante este panorama, la Capitanía de Puerto de Barranquilla ordenó la restricción de actividades marítimas y el ingreso a las playas del Atlántico hasta nueva orden.

Dimar hizo un llamado a la ciudadanía para que acate la señalización vigente, atienda las recomendaciones de las autoridades y extreme las medidas de seguridad, especialmente en zonas costeras y durante labores de navegación.

La Autoridad Marítima indicó que, de presentarse cambios en las condiciones meteorológicas o la necesidad de aplicar medidas adicionales, estas serán informadas oportunamente a través de los canales oficiales y en coordinación con Guardacostas de la Armada de Colombia, Salvavidas, Cruz Roja y Defensa Civil.

