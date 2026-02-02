La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, ordenó la prohibición de ingreso a las playas del departamento del Atlántico como medida preventiva, debido al deterioro de las condiciones meteomarinas asociadas al fenómeno de mar de leva que afecta la región Caribe.

La decisión se adopta ante la presencia de fuerte oleaje, vientos intensos y riesgo para bañistas, pescadores y visitantes, por lo que la autoridad marítima hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las recomendaciones y evitar actividades recreativas y marítimas hasta nueva orden.

En concordancia con esta medida, la Alcaldía de Puerto Colombia activó su Plan de Contingencia para la atención de posibles emergencias derivadas del fenómeno climático. Entre las acciones adoptadas se encuentran la restricción de salida de embarcaciones menores, la activación del Comité de Gestión del Riesgo y la inspección preventiva de playas, arroyos, canales y sectores vulnerables del municipio.

La administración municipal informó que se mantendrá un monitoreo permanente durante las próximas 72 horas al comportamiento del fenómeno, con el fin de evaluar posibles afectaciones y adoptar nuevas medidas si así se requiere.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender la señalización instalada en las zonas costeras y seguir las orientaciones de los organismos de socorro, priorizando la protección de la vida humana.

