La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, emitió una alerta preventiva por el deterioro de las condiciones meteomarinas en el Caribe colombiano, debido al tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica que afectan especialmente al departamento del Atlántico.

Según el reporte oficial, para las próximas horas se prevén vientos de dirección variable con velocidades entre 46 y 55 kilómetros por hora, así como un oleaje significativo que oscila entre los 3 y 4 metros de altura. Estas condiciones podrían intensificarse durante este lunes 2 de febrero, cuando las olas podrían superar los 4 metros.

Dimar informó que el panorama estará acompañado de cielo mayormente nublado a cubierto y posibles lluvias ligeras, lo que incrementa el riesgo para las actividades marítimas y recreativas en el litoral Caribe.

El capitán de fragata Bernardo Silva Flórez, capitán de Puerto de Barranquilla, advirtió que en las playas del Atlántico estas condiciones podrían generar mar de fondo y eventuales desbordamientos costeros entre el lunes 2 y el miércoles 4 de febrero, aumentando el riesgo para bañistas, pescadores y visitantes.

“Hacemos un llamado a suspender las actividades marinas y recreativas, atender la señalización vigente, acatar las recomendaciones de las autoridades y los entes de socorro en las diferentes playas y del mismo modo mantenerse informados a través de los canales oficiales de Edimar y de esta Capitanía de Puerto. Reclamamos que nuestra prioridad sea la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar.” Advirtió Bernardo.

Asimismo, ante este escenario, la Autoridad Marítima recomendó suspender las actividades marinas y recreativas, atender la señalización vigente y acatar las recomendaciones emitidas por Dimar, Guardacostas de la Armada de Colombia y los organismos de socorro como Defensa Civil, Cruz Roja y salvavidas.

Finalmente, Dimar reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales y consultar las condiciones meteomarinas antes de realizar maniobras de zarpe, atraque o navegación, recalcando que la prioridad es la seguridad marítima y la protección de la vida humana en el mar.

