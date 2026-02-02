Hay alerta entre los portuarios y operadores logísticos en Barranquilla. Lo que por tres años fue un periodo de estabilidad por encima de los 10 metros en el canal de acceso a la zona portuaria de la ciudad, hoy se bajó un metro.

El director de Asoportuaria, Lucas Ariza, explicó que esta situación que se da porque durante todo el mes de enero no se han adelantado labores de dragado en el canal de acceso.

El ejecutivo detalló que “en diciembre se dio la extensión del contrato de dragado y el contratista había planificado cambiar la draga y traer una que estaba en Venezuela. Entonces, durante todo este mes de enero, pues se ha dado todo el trámite de solicitud de permisos de permanencia. Y ahora están terminando de sacar las visas”.

El tema climático en el país no ayudó a la coyuntura y el fuerte invierno complicó todo. Situación por lo cual ahora, se desata la alarma.

“Entonces, durante enero no ha dejado de llover casi en todo el país, con lo cual los caudales no bajaron, al contrario, se subieron rápidamente y eso hace que haya mayor sedimentación. Y pues se tuvo que ajustar a la baja el calado. Y lo que esperamos es que rápidamente se pueda traer la draga”, apuntó.

Añadió que ya “Cormagdalena solicitó que la draga viniera y ahí pues el contratista tendrá que, una vez ya termine de tener todas las visas, pues hacer el traslado de la draga”.

En ese sentido, los portuarios de la ciudad han pedido que “mientras se terminan de dar ese proceso de autorización de visas, puedan dar la autorización para que venga la draga. Y será un tema de dos o tres días de navegación y que ojalá esta misma semana puedan empezar a trabajar”.

Contra el tiempo

La situación se complica teniendo en cuenta que hay barcos en camino y por ello la celeridad en la resolución del inconveniente no da espera.

“Bajaron el calado a 9.2 metros y estábamos en 10.0. Los barcos que están están en camino son los programados para un calado operativo de 10 metros. Hay cuatro barcos trayendo gráneles que pudieran estar comprometidos, van a tener que aligerar en puerto vecinos si no se resuelve esto, hace tres años no pasa y creíamos que ya era una realidad sueperada”, recalcó Ariza.

Pese a todo, Ariza se muestra optimista: “La próxima semana, como tarde, podríamos tener la draga acá. Lo que hay para dragar realmente no es mucho, no es muy complejo ni siquiera. Es una barra de sedimento que está ahí unos metros antes de la desembocadura. Y seguramente con la draga acá no hubiéramos tenido esta situación. En un día de trabajo eso se debe mejorar”.

Eso sí, hizo un llamado importante sobre el tema: “No podemos dejar que esto escale a una crisis mayor y que se comprometan más barcos”.