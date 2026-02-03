Una tragedia enluta hoy a la comunidad de Gaira, Santa Marta, luego de que una vivienda colapsara debido a las fuertes lluvias de los últimos días dejando dos muertos: una madre y su hijo.

Según información preliminar, en la madrugada de este martes varias viviendas se habrían derrumbado en el sector de Vista al Mar y cuatro miembros de una familia quedaron bajo los escombros. Sin embargo, personal de emergencia y unidades de socorro llegaron al sitio y lograron sacar con vida a dos de ellos, pero lamentablemente la mujer y su hijo mayor, identificados como Zulma y Richard, no sobrevivieron.

En varios videos que circulan en redes sociales se ve el momento en el que la comunidad intenta sacar a las víctimas de los escombros y minutos después, pese a los esfuerzos de cada uno de retirar piedra por piedra, sacaron los dos cuerpos sin vida.

“Estamos trabajando desde anoche por atender esta emergencia, hemos agotado capacidades en el Distrito y pedimos ayuda a Barranquilla que estará con nosotros atendiendo también esta situación”, aseguró el alcalde Carlos Pinedo, al mismo tiempo que lamentó esta tragedia.

Ante esto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, lamentó la situación y ofreció ayuda tanto a sus homólogos de Santa Marta como de Montería.

“Toda nuestra solidaridad con los alcaldes de Montería, @HugoKerguelen; de Santa Marta, @CarlosPinedoC, y el gobernador, @ErasmoZB; desde Cartagena estamos prestos y dispuestos a unir esfuerzos para ayudar en lo que se necesite. La solidaridad, la unión y la empatía, son los valores que nos deberían mover en este tipo de situaciones donde la fuerza de la naturaleza nos impacta con su rigor", indicó.

Buenos días.



Al momento que hago esta publicación se registran múltiples emergencias en #SantaMarta y el departamento de #Córdoba, a causa de un «frente frio», -fenómeno oceánico atmosférico- que azota a todo el litoral Caribe, y que genera lluvias constantes, olas de hasta 4… pic.twitter.com/hx8LrJ0FdD — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) February 3, 2026

Otras emergencias

Entretanto, reportan que en el sector de Zarabanda, Gaira, viviendas también colapsaron por las precipitaciones y fuertes vientos, por lo que los organismos de emergencia evalúan la situación ya que la comunidad aseguró que algunas personas habrían quedado bajo escombros.

En la playa Los Cocos, un buque de carga quedó encallado por el fuerte oleaje que golpea a la ciudad, donde se registraron en las últimas horas olas de más de cuatro metros de altura.

Debido a los fenómenos climáticos que golpean al Caribe, como el frente frío y el mar de leva, el buque tardaría en ser retirado de allí. De hecho, el teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del Caribe, sostuvo que se espera que hasta este miércoles haya olas entre 2.5 y 4 metros.

En desarrollo...