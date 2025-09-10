Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un adulto mayor en la mañana de este miércoles 10 de septiembre, en la rotonda del barrio Las Flores, en el norte de Barranquilla.

El hecho, captado por una cámara de seguridad, muestra cómo el hombre, que se movilizaba en una bicicleta, circulaba detrás de un bus afiliado a la empresa de transporte público Coolitoral.

En las imágenes se observa que, de manera repentina, la buseta se detuvo, obligando al ciclista a hacer una maniobra brusca para esquivarla.

Al intentar adelantar al vehículo de servicio público, el adulto mayor cruzó la otra calzada sin percatarse de que un camión venía en la vía. El pesado automotor no alcanzó a frenar, lo embistió y, en cuestión de segundos, lo arrolló de manera violenta.

Testigos que se encontraban en el sector relataron que todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos, y que, pese a los intentos de algunos ciudadanos por auxiliar al hombre, este murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía de Tránsito y Transporte llegaron de inmediato, acordonaron la zona y desviaron el tráfico mientras adelantaban el levantamiento del cuerpo y recopilaban información de los vehículos implicados.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada, pero las autoridades informaron que se trata de un hombre de avanzada edad. El conductor del camión fue requerido por la Policía para rendir su testimonio y establecer las responsabilidades del caso.