Un operativo del Grupo GAULA permitió la captura de un presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Costeños’ – subestructura BRC, en flagrancia en vía pública en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla.

El hoy privado de la libertad, conocido como alias Niño Alex, de 32 años de edad, fue dejado a disposición de la autoridad competente.

En el momento de la captura, las autoridades le incautaron al criminal una granada y cinco panfletos de carácter extorsivo, elementos que utilizaba para intimidar a comerciantes que se negaban a acceder a sus exigencias económicas.

El modo de delinquir del ‘Niño Alex’ consistía en la entrega de panfletos extorsivos y la realización de disparos contra locales comerciales en los barrios Las Américas, La Sierrita, El Santuario y La Victoria.

El Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Esta captura evidencia la efectividad de nuestros operativos contra estructuras criminales dedicadas a la extorsión y el uso de armas de alto riesgo, garantizando seguridad y tranquilidad a los comerciantes y ciudadanos de la ciudad”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad delictiva de manera confidencial a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o comunicándose con la línea de emergencias 123.