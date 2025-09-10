Un atentado sicarial dejó como saldo un joven gravemente herido tras ser atacado a balazos por dos desconocidos. El hecho negativo ocurrió en horas de la noche de este martes 9 de septiembre en zona rural del municipio de Ponedera.

El lesionado responde al nombre de Mateo José Meriño Vargas, de 22 años de edad.

Según el testimonio de los habitantes de la zona, a eso de las 8:10 p. m., Meriño se encontraba en la entrada de la trocha Villa Olímpica vía corregimiento de Burrusco hacia el municipio de Ponedera (zona rural).

En ese momento es abordado por dos sujetos que se movilizaban a pie, quienes sin mediar palabra desenfundan un arma de fuego y le propinan varios disparos para luego darse a la huida.

Posterior al ataque, los vecinos de la comunidad auxiliaron a la víctima y lo trasladaron hasta el hospital municipal. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas fue remitido hasta el hospital municipal de Sabanalarga.

Los médicos de turno informaron que el joven había recibido tres disparos en varias partes de su cuerpo. Asimismo indicaron que permanece estable y fuera de peligro.

La Policía del Atlántico adelanta una investigación para esclarecer los móviles y así lograr la captura de los agresores.